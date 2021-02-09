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- 09 Şub 2021 - 17:09 G: 09 Şub 2021 - 17:40

Doktorlar Dizisinin Ünlü Oyuncusu Resmen Survivor’da! Yarışmaya Katılacağı Resmen Duyuruldu! Artık O İsimde Ünlüler Kadrosunda…

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının kadrosundaki eksiklikleri doldurmak amacıyla yeni yarışmacılar ara dönemlerde katılıyor. Sakatlıklardan dolayı yaşanan ünlüler ve gönüllüler kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak için öyle bir isme teklif götürüldü ki görenler şok oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Birçok yarışmacının sakatlık ve adaya uyum sağlayamasından dolayı elenmesinin ardından birçok ünlü ya da bilinmeyen i,simler kadroya dahil oluyor. Sevilen yarışmanın her bölümü ise sevenlerine büyük bir heyecan yaşatıyor. Zorlu parkurları ve oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışmaya öyle bir isim katılacak ki görenler 'yok artık' diyecek. Ünlüler kadrosuna Doktorlar dizisindeki o isim resmen katılıyor... 

Hayat Bilgisi, Çılgın Dershane, Adanalı ve Doktorlar dizisinin kadrosunda yer almış olan ismin ünlüler kadrosunda yer alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir ekranlarda olmayan isim sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Yarışmaya katılacak olan isme giden teklif ise gündeme bomba gibi düştü.

09 Şub 2021 - 17:09 Ankara- Survivor 2021

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