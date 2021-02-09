Doktorlar Dizisinin Ünlü Oyuncusu Resmen Survivor’da! Yarışmaya Katılacağı Resmen Duyuruldu! Artık O İsimde Ünlüler Kadrosunda…
Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının kadrosundaki eksiklikleri doldurmak amacıyla yeni yarışmacılar ara dönemlerde katılıyor. Sakatlıklardan dolayı yaşanan ünlüler ve gönüllüler kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak için öyle bir isme teklif götürüldü ki görenler şok oluyor.
Birçok yarışmacının sakatlık ve adaya uyum sağlayamasından dolayı elenmesinin ardından birçok ünlü ya da bilinmeyen i,simler kadroya dahil oluyor. Sevilen yarışmanın her bölümü ise sevenlerine büyük bir heyecan yaşatıyor. Zorlu parkurları ve oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışmaya öyle bir isim katılacak ki görenler 'yok artık' diyecek. Ünlüler kadrosuna Doktorlar dizisindeki o isim resmen katılıyor...
Hayat Bilgisi, Çılgın Dershane, Adanalı ve Doktorlar dizisinin kadrosunda yer almış olan ismin ünlüler kadrosunda yer alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir ekranlarda olmayan isim sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Yarışmaya katılacak olan isme giden teklif ise gündeme bomba gibi düştü.
09 Şub 2021 - 17:09 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.