Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Sahte Gelin Davası Bitmiyor! Bir Kişiyi Tam Üç Kez Dolandırdılar! Binlerce Kişinin Hakkına Girdiler, Utanmadan Karşılıklı Oynadılar!
Ekranların en sevilen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında şok bir olay gündemin konusu oldu. Programda ele alınan sahte gelin davası sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Yayınlanan 124. Bölümünde ortaya çıkan bir gerçek izleyenleri şok olmasına neden oldu. Sahte gelinlerin çetesi evlenmek isteyen adamı bir değil iki değil üç kez…
Show TV ekranlarında yayınlanan programda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sahte gelin konusuyla gündemden düşmek bilmeyen Didem Arslan Yılmaz her bölümünde farklı bir konuya açıklık getiriyor. Didem Arslan Yılmaz’ın verdiği bilgiler doğrultusunda sahte gelin çeteleri televizyonlara bile musallat olmuşlar.
Televizyonlara musallat olan sahte gelinler milyonlara büyük bir şok yaşattı. İddiaların kanıtlarını bekleyen Didem Arslan Yılmaz konu hakkında kanıtların eline geçmesiyle birlikte konuya açıklık getireceğini dile getirdi. Fakat bu açıklamalından sonra milyonlarca kişinin evlilik programlarına katılıp milyonlarca vatandaşı dolandırdıkları geldi.
09 Şub 2021 - 17:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.