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09 Şub 2021 - 17:39

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Sahte Gelin Davası Bitmiyor! Bir Kişiyi Tam Üç Kez Dolandırdılar! Binlerce Kişinin Hakkına Girdiler, Utanmadan Karşılıklı Oynadılar!

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında şok bir olay gündemin konusu oldu. Programda ele alınan sahte gelin davası sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Yayınlanan 124. Bölümünde ortaya çıkan bir gerçek izleyenleri şok olmasına neden oldu. Sahte gelinlerin çetesi evlenmek isteyen adamı bir değil iki değil üç kez…