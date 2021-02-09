Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Şub 2021 - 17:39 G: 09 Şub 2021 - 18:26

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Sahte Gelin Davası Bitmiyor! Bir Kişiyi Tam Üç Kez Dolandırdılar! Binlerce Kişinin Hakkına Girdiler, Utanmadan Karşılıklı Oynadılar!

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında şok bir olay gündemin konusu oldu. Programda ele alınan sahte gelin davası sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Yayınlanan 124. Bölümünde ortaya çıkan bir gerçek izleyenleri şok olmasına neden oldu. Sahte gelinlerin çetesi evlenmek isteyen adamı bir değil iki değil üç kez…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında yayınlanan programda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sahte gelin konusuyla gündemden düşmek bilmeyen Didem Arslan Yılmaz her bölümünde farklı bir konuya açıklık getiriyor. Didem Arslan Yılmaz’ın verdiği bilgiler doğrultusunda sahte gelin çeteleri televizyonlara bile musallat olmuşlar.

Televizyonlara musallat olan sahte gelinler milyonlara büyük bir şok yaşattı. İddiaların kanıtlarını bekleyen Didem Arslan Yılmaz konu hakkında kanıtların eline geçmesiyle birlikte konuya açıklık getireceğini dile getirdi. Fakat bu açıklamalından sonra milyonlarca kişinin evlilik programlarına katılıp milyonlarca vatandaşı dolandırdıkları geldi.

09 Şub 2021 - 17:39 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı… mask
Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…
Kırmızı Oda Dizisinde Buluşamadılar Ama O Dizi Sayesinde Buluşacaklar! Kavuşmalarına Çok Az Kaldı! Kırmızı Oda Dizisine Rakip Geliyor! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Buluşamadılar Ama O Dizi Sayesinde Buluşacaklar! Kavuşmalarına Çok Az Kaldı! Kırmızı Oda Dizisine Rakip Geliyor!
Sefirin Kızı Dizisinde Gediz Herkes Tarafından Unutuldu, O İsim Unutmadı! Öyle Bir Şey Dedi ki, Milyonlar Dondu Kaldı! “Aynı Yağmurda Farklı Islandın!” mask
Sefirin Kızı Dizisinde Gediz Herkes Tarafından Unutuldu, O İsim Unutmadı! Öyle Bir Şey Dedi ki, Milyonlar Dondu Kaldı! “Aynı Yağmurda Farklı Islandın!”
Baraj Dizisi 26. Bölüm Full İzle FOX TV! 9 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 26. Bölüm Full İzle FOX TV! 9 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hekimoğlu Dizisi 36. Bölüm Full İzle Kanal D! 9 Şubat 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Hekimoğlu Dizisi 36. Bölüm Full İzle Kanal D! 9 Şubat 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm Full İzle! 9 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm Full İzle! 9 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Masumlar Apartmanı Dizisi 21. Bölüm Full İzle Star TV! 9 Şubat Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 21. Bölüm Full İzle Star TV! 9 Şubat Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Aşk Alevleniyor! Sencer’den Beklenilmeyen Hamle Sonunda Geldi! Şenlik Yakında… mask
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Aşk Alevleniyor! Sencer’den Beklenilmeyen Hamle Sonunda Geldi! Şenlik Yakında…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Neler Oluyor?
Sefirin Kızı Dizisinin Reytingleri Çakılmaya Devam Ediyor! Bu Gidişle Final Kapısı Açılacak! Neler Oluyor? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Reytingleri Çakılmaya Devam Ediyor! Bu Gidişle Final Kapısı Açılacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı… mask
Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…
Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu! mask
Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu!
İbrahim Tatlıses Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Şok Etti! Milyonlar Bunu Bilmiyordu, Şimdi Öğrendi! Meğer İbrahim Tatlıses… mask
İbrahim Tatlıses Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Şok Etti! Milyonlar Bunu Bilmiyordu, Şimdi Öğrendi! Meğer İbrahim Tatlıses…
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Sahte Gelin Davası Bitmiyor! Bir Kişiyi Tam Üç Kez Dolandırdılar! Binlerce Kişinin Hakkına Girdiler, Utanmadan Karşılıklı Oynadılar! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Sahte Gelin Davası Bitmiyor! Bir Kişiyi Tam Üç Kez Dolandırdılar! Binlerce Kişinin Hakkına Girdiler, Utanmadan Karşılıklı Oynadılar!
Sakarya'da Vahşet! Zehirleyerek Öldürdüler! mask
Sakarya'da Vahşet! Zehirleyerek Öldürdüler!
Doktorlar Dizisinin Ünlü Oyuncusu Resmen Survivor’da! Yarışmaya Katılacağı Resmen Duyuruldu! Artık O İsimde Ünlüler Kadrosunda… mask
Doktorlar Dizisinin Ünlü Oyuncusu Resmen Survivor’da! Yarışmaya Katılacağı Resmen Duyuruldu! Artık O İsimde Ünlüler Kadrosunda…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL