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- 09 Şub 2021 - 18:17 G: 09 Şub 2021 - 18:57

İbrahim Tatlıses Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Şok Etti! Milyonlar Bunu Bilmiyordu, Şimdi Öğrendi! Meğer İbrahim Tatlıses…

Ekranların en sevilen isimleri arasında yerini alana İbrahim Tatlıses hakkında ortaya çıkan o gerçek milyonların şok olmasına neden oldu. Her e kadar çok takipçisi olsa bile İbrahim Tatlıses hakkındaki o bilgi çoğu kişi tarafından bilinmiyor. İbo Show ile tekrardan gündeme gelen İbrahim Tatlıses aslında fakir bir ailenin çocuğudur…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

7 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıses, ilk çocuklarıdır. Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı’nın çocuklarından biri olan Tatlıses 1954 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Şanlıurfa’da doğan Tatlıses daha çocuk yaşlarında kendisinden büyük sıkıntılarla baş etmiştir. Doğduğu zaman babasını ancak demir parmaklar arasından görebilen Tatlıses daha sonralarda İstanbul’a göç etmiştir.

İnşaat işçiliği, demir ustalığı ve leblebicilik gibi geçimini sağlayacak ve ekmek parasını çıkarak olan Tatlıses’in çocuk yaşta çilesi başlamıştır. İnşaat işçiliğinden şöhret basamaklarına adım atmasıysa yaklaşık olarak 10 yılını bulmuştur. 80 yılların başında adını yavaş yavaş duyurmaya başlayan Tatlıses, soy ismini tamda bu sıralarda değiştirdi…

09 Şub 2021 - 18:17 Ankara- Magazin

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