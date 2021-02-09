Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu!
Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara ani bir dönüş yapan Tuba Büyüküstün paylaşımlarıyla Sefirin kızı sevenlerini kendisine hayran bırakıyor. Sevilen oyuncu Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakterine hayat vermeye son iki bölümdür başladı. Neslihan Atagül’ün diziden ayrılmasının arkasından diziye hızlı bir giriş yapan Büyüküstün; Mavi karakteri ise çok benimsedi.
Diziye ilk katıldığında her ne kadar Nare karakterini canlandıracak olarak düşünülse de Nare karakteri dizinin senaryosu gereği yurt dışını gitme kararı aldı. Mavi’nin ilk göründüğü bölümse seyircilerin aklına adeta kazındı. Sefirin Kızı dizisinde performansını ortaya koyan Tuba Büyüküstün, seyircilerinde büyük takdirini topluyor.
Neslihan Atagül’ün yakalandığı hastalıktan dolayı doktor tavsiyesiyle diziden ayrılması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Sevilen oyuncunun her bölümde farklı bir etki bırakması, diziden ayrıldıktan sonra daha çok belli olmaya başlamıştı. Sancar ile Nare’nin destansı aşkı hastalık sayesinde bitmişti…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.