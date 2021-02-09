Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu!

Diziye ilk katıldığında her ne kadar Nare karakterini canlandıracak olarak düşünülse de Nare karakteri dizinin senaryosu gereği yurt dışını gitme kararı aldı. Mavi’nin ilk göründüğü bölümse seyircilerin aklına adeta kazındı. Sefirin Kızı dizisinde performansını ortaya koyan Tuba Büyüküstün, seyircilerinde büyük takdirini topluyor.

Neslihan Atagül’ün yakalandığı hastalıktan dolayı doktor tavsiyesiyle diziden ayrılması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Sevilen oyuncunun her bölümde farklı bir etki bırakması, diziden ayrıldıktan sonra daha çok belli olmaya başlamıştı. Sancar ile Nare’nin destansı aşkı hastalık sayesinde bitmişti…