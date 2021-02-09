Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Savaşçı dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. 5. Sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin kadrosu giderek genişliyor. Gerek eski oyunculardan gerekse yeni oyunculardan yapılan alımlar ise dizinin halini giderek meraklandırıyor. İşte kadroya dahil olan o isim…
Sevilen diziler arasında yerini alan savaşçı 100. Bölümünü yayınlayacağı sıra bir anda çekimleri durdurulmuş ve dizini yeni bölümü yayınlamamıştı. Uzun bir süre ekranlara gelmesi beklendi fakat dizinin kadrosundan birçok isimin ayrıldığı haberleri gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine dizinin final yaptığı düşünülmüştü fakat Savaşçı dizisi sevenlerine öyle bir dönüş yaptı ki milyonlar şok olmuştu.
Ters köşe yapan Savaşçı dizisi kadrosuna yeni isimler katarak çalışmalara başlamıştı. Ediz Hun gibi usta bir ismin diziye katılmasının hemen arkasından Tamer Karadağlı, Anıl Tetik gibi birçok isim diziye katılmıştı. Şimdide dizinin kadrosuna öyle bir isim katıldı ki, izleyenler mest olacak. Birçok dizide ve filmde ismini duyuran o isim artık resmen Savaşçı dizisinin kadrosunda yerini alıyor.
09 Şub 2021 - 19:23 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.