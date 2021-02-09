Savaşçı Dizisinde Yeni İsim Kadroda! Berk Oktay Değil Ama O İsim Resmen Kadroya Giriş Yaptı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…

Sevilen diziler arasında yerini alan savaşçı 100. Bölümünü yayınlayacağı sıra bir anda çekimleri durdurulmuş ve dizini yeni bölümü yayınlamamıştı. Uzun bir süre ekranlara gelmesi beklendi fakat dizinin kadrosundan birçok isimin ayrıldığı haberleri gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine dizinin final yaptığı düşünülmüştü fakat Savaşçı dizisi sevenlerine öyle bir dönüş yaptı ki milyonlar şok olmuştu.

Ters köşe yapan Savaşçı dizisi kadrosuna yeni isimler katarak çalışmalara başlamıştı. Ediz Hun gibi usta bir ismin diziye katılmasının hemen arkasından Tamer Karadağlı, Anıl Tetik gibi birçok isim diziye katılmıştı. Şimdide dizinin kadrosuna öyle bir isim katıldı ki, izleyenler mest olacak. Birçok dizide ve filmde ismini duyuran o isim artık resmen Savaşçı dizisinin kadrosunda yerini alıyor.