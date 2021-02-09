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- 09 Şub 2021 - 19:59 G: 09 Şub 2021 - 21:00

Esra Erol’da Günlerce Konuşulan Mevzu Sonunda Seyircinin İsteğiyle Bitti! Salih ve Mevla Çifti Resmen Boşanıyor! Esra Erol Bile Yalvarmıştı!

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da günlerdir süren konu sonunda noktalandı. Seyircilerin istediği sonunda oldu ve Mevla boşanmak istediğini dile getirdi. Bu noktadan sonra ise Avukat Hülya ve Esra Erol resmen devreye girdi ve neden bu güne kadar bunu yapmadıklarını dile getirdiler.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gündemin konularını belirleyen Esra Erol’da yaşanan olaya sadece Esra Erol değil tüm Türkiye karşı çıkmıştı fakat Mevla kararından ‘çocuklarını’ göstererek vazgeçmek istememişti. Mevla, Salih e Nilüfer üçgeninden çıkan çarpık ilişki ise günlerce Esra Erol’un konu olmuştu. Seyirciler ise Mevla için “Şu adamdan ne buluyorsun seni sevse zaten Nilüfer’i eve getirmezdi” sözlerini dile getirmişlerdi.

9 Şubat tarihli konuyla birlikte ekranların en sevilen programında Mevla son kez konuştu. Programa son kez katılan Mevla buy kez tek başınaydı. Salih ve Nilüfer’in ise sadece ekranda fotoğrafları vardı. Salih’in kendisinden boşanmak istediğini dile getiren Mevla sözlerine ise şu şekilde devam etti…

09 Şub 2021 - 19:59 Ankara- Dizi Haberleri

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