Müge Anlı’da Biri Kocasını Aradı, Biri Karısını… Her Şey Sadece 20 Gün İçerisinde Gerçekleşti, 35 Yıllık İlişki Bitti! “Ben Günlerce Seni Düşündüm…”
Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak katılan Davut Bey yürekleri dağlamıştı. 9 Şubat tarihinde tekrardan programa konuk olan Davut Bey eşini aramak istediğini dile getirmişti. Müge Anlı’ya konuk olarak katılan bir diğer isim ise eşini arayan Semiha Hanımdı…
Aynı mahallede yaşayan ikilinin eşleri birbirilerine kaçmıştı. Bunun üzerine ikili Müge Anlı’ya katılmıştı. Semiha Hanım’ın iddialarına göre eşi sabahın saat beşinde kalkmış ve evden kahvaltılık eşyalar alıp çıkmıştı. Fakat Davut Bey bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu iddia etti. Bunun aynında ise eşinin zorla Semiha Hanım’ın eşi tarafından kaçırıldığını düşündüğünü aktarmıştı.
Davut Bey’in iddialarınaysa şu şekilde devam etti. “Benim eşim çok saftır. Ne denirse hemen ona inanır. Çok içine kapanık biridir, onu kesinlikle birisi yanında zorla tutuyor.” Sözlerini dile getirdi. Bunların yanında ise evlerinden çıkarken ‘pazara gidiyorum’ diyerek çıktığını; ayakkabı giymeyip sadece terlik giydiğini dile getirmişti.
09 Şub 2021 - 21:00 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.