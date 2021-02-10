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- 10 Şub 2021 - 08:41 G: 10 Şub 2021 - 08:54

5 Milyon Ankaralıya Korovirüs Müjdesi! Hayat Eve Sığar Uygulaması Her Şeyi Ortaya Koydu! “Bitti Bitecek!”

5 milyon nüfusa sahip olan Ankara ilinde koronavirüs haritası merak ediliyor. Tedbirlerden sonra alınan önlemlerle birlikte milyonlarca vatandaş vaka sayılarını merakla araştırmaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlerin merak ettiği sorulara cevap nitelinde bir makale hazırladık. İşte güncel Ankara Koronavirüs haritası…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Merak edilen vakaların ardından milyonlarca vatandaş gözlerini Ankara ilindeki ilçelere çevirdi. Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından Sağlık Bakanı Koca bu durum hakkında milyonlarca vatandaşı uyarmıştı. Mutasyonlu virüs vakalarının artmasının ardından herkes büyük bir şok atlatmıştı.

Bunun yanında ise Sağlık Bakanı Koca neredeyse her gün vaka sayılarını sosyal medya üzerinden duyurarak vatandaşları önlemleri almaya ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uymasına çağırıyor. Ankaralı vatandaşlar ise sadece hafta sonu yasaklarında değil hafta içi yasaklarında da en iyi biçimde uyarak hastalığın bir an önce bitmesini diliyorlar.

10 Şub 2021 - 08:41 Ankara- Sağlık

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