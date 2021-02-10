Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Şub 2021 - 17:18 G: 10 Şub 2021 - 17:46

Demet Akalın Koronavirüsün Sebebi Oldu! Önce Mağaza Mağaza Gezdi, Sonra ‘Eşine Koronavirüs Bulaştırdı’! Neler Oluyor?

Sanat camiasında sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, sosyal medyanın en çok ele aldığı isimlerden birisi olarak ekran karşısında yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda sık sık alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı geride bıraktığımız gün yeniden İstinye Park’ta görüntülendi. Ünlü şarkıcının sık sık dışarıda olduğu gözlemlenirken eşinde Koronavirüs çıkması akıllarda soru işaretine neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Demet Akalın, programın bitmesinin ardından soluğu İstinye Park’ta aldı. Yanında olan kız arkadaşlarıyla beraber uzun süre alışverişin keyfini çıkaran ünlü şarkıcının alışveriş stili gözlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra sık sık dışarıda olan Demet Akalın’ın eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya kullanıcılar, “Eşine Demet Akalın’dan mı geldi Koronavirüs?” sorgusuna yanıt aramaya başladı.

Giydiği marka kıyafetlerle gündemden düşmeyen ve zaman zaman yaptığı yazım hataları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, bu sefer farklı bir konudan mercek altına alındı. Milyonlarca kişi Demet Aklın’ın sık sık dışarıda olmasının ardından, “Koronavirüsü evine kendisi taşıyacak!” yorumlarını yapmaya başladı. Ünlü şarkıcının bu halleri beraberinde eşiyle ilgili olan o konuyu getirdi.

10 Şub 2021 - 17:18 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri… mask
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri…
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu… mask
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu…
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!" mask
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!"
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!" mask
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!"
Seren Serengil Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Yasa Sürükledi! İşin Aslını Öğrenenlerin Gözleri Doldu… Meğer Seren Serengil… mask
Seren Serengil Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Yasa Sürükledi! İşin Aslını Öğrenenlerin Gözleri Doldu… Meğer Seren Serengil…
Arka Sokaklar’ın Komiserinin Arabası Çalındı! Ekip Yanında Değildi, Evinin Önünden Götürmüşlerdi! Sonunda Sevindirecek Haber Geldi... mask
Arka Sokaklar’ın Komiserinin Arabası Çalındı! Ekip Yanında Değildi, Evinin Önünden Götürmüşlerdi! Sonunda Sevindirecek Haber Geldi...
Hande Erçel O Davayı Kazandı! Paraya Para Demeyecek… Tekrardan Dava Açmaya Hazırlanıyor! mask
Hande Erçel O Davayı Kazandı! Paraya Para Demeyecek… Tekrardan Dava Açmaya Hazırlanıyor!
Seren Serengil’den Alişan’a ve Eşine Şok Sözler! Daha Yeni Bebekleri Doğdu, Ama Yüzleri Bir Türlü Gülmüyor! Resmen Saldırdı… mask
Seren Serengil’den Alişan’a ve Eşine Şok Sözler! Daha Yeni Bebekleri Doğdu, Ama Yüzleri Bir Türlü Gülmüyor! Resmen Saldırdı…
Mehmet Ali Erbil Tüm Eski Eşlerini Aynı Masaya Oturttu! Birde Üstüne Pasta Kesmeli Kutlama Yapıldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil Tüm Eski Eşlerini Aynı Masaya Oturttu! Birde Üstüne Pasta Kesmeli Kutlama Yapıldı! Neler Oluyor?
Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu! mask
Sefirin Kızı Dizisinin Yeni Yıldızı Mavi Olmaya Bayıldı ama Reytingler Düşmeye Devam Ediyor! Paylaşımlarını Ardı Arkası Kesilmeden Yapan Büyüküstün Binlerce Etkileşime Neden Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
RTÜK, "Kırmızı Oda", "Sefirin Kızı", "Çukur" ve "Arıza" dizilerine ceza Uyguladı mask
RTÜK, "Kırmızı Oda", "Sefirin Kızı", "Çukur" ve "Arıza" dizilerine ceza Uyguladı
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri… mask
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri…
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu… mask
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu…
CHP'li Berhan Şimşek 'militan' sözleri için savcılıkta ifade verdi mask
CHP'li Berhan Şimşek 'militan' sözleri için savcılıkta ifade verdi
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!" mask
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!"
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!" mask
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL