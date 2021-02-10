Demet Akalın Koronavirüsün Sebebi Oldu! Önce Mağaza Mağaza Gezdi, Sonra ‘Eşine Koronavirüs Bulaştırdı’! Neler Oluyor?
Sanat camiasında sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, sosyal medyanın en çok ele aldığı isimlerden birisi olarak ekran karşısında yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda sık sık alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı geride bıraktığımız gün yeniden İstinye Park’ta görüntülendi. Ünlü şarkıcının sık sık dışarıda olduğu gözlemlenirken eşinde Koronavirüs çıkması akıllarda soru işaretine neden oldu.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Demet Akalın, programın bitmesinin ardından soluğu İstinye Park’ta aldı. Yanında olan kız arkadaşlarıyla beraber uzun süre alışverişin keyfini çıkaran ünlü şarkıcının alışveriş stili gözlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra sık sık dışarıda olan Demet Akalın’ın eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya kullanıcılar, “Eşine Demet Akalın’dan mı geldi Koronavirüs?” sorgusuna yanıt aramaya başladı.
Giydiği marka kıyafetlerle gündemden düşmeyen ve zaman zaman yaptığı yazım hataları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, bu sefer farklı bir konudan mercek altına alındı. Milyonlarca kişi Demet Aklın’ın sık sık dışarıda olmasının ardından, “Koronavirüsü evine kendisi taşıyacak!” yorumlarını yapmaya başladı. Ünlü şarkıcının bu halleri beraberinde eşiyle ilgili olan o konuyu getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.