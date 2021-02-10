Demet Akalın Koronavirüsün Sebebi Oldu! Önce Mağaza Mağaza Gezdi, Sonra ‘Eşine Koronavirüs Bulaştırdı’! Neler Oluyor?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Demet Akalın, programın bitmesinin ardından soluğu İstinye Park’ta aldı. Yanında olan kız arkadaşlarıyla beraber uzun süre alışverişin keyfini çıkaran ünlü şarkıcının alışveriş stili gözlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra sık sık dışarıda olan Demet Akalın’ın eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya kullanıcılar, “Eşine Demet Akalın’dan mı geldi Koronavirüs?” sorgusuna yanıt aramaya başladı.

Giydiği marka kıyafetlerle gündemden düşmeyen ve zaman zaman yaptığı yazım hataları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, bu sefer farklı bir konudan mercek altına alındı. Milyonlarca kişi Demet Aklın’ın sık sık dışarıda olmasının ardından, “Koronavirüsü evine kendisi taşıyacak!” yorumlarını yapmaya başladı. Ünlü şarkıcının bu halleri beraberinde eşiyle ilgili olan o konuyu getirdi.