Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!"
Geçen haftalarda Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda dahil olan Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat vermeye başladı. Daha ilk bölümden izleyici kitlesinin tüm dikkatini üzerine çeken ünlü oyuncu, seyirci tarafından yakın takibe alındı. Pınar Deniz’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları gören takipçileri ise sık sık sütyeniyle fotoğraf paylaştığını gözlemledi. O fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni geldi.
Saf ve doğal güzelliğiyle ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Pınar Deniz’in Kırmızı Oda’daki başarısı takdire şayan görüldü. Dizinin izleyici kitlesi oyuncunun çok başarılı olduğunu ve son derece sağlam bir proje ortaya koyduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında sütyeniyle paylaşım yapan Pınar Deniz, herkesi şaşkına çevirdi. Takipçilerinden ise yorumlar gecikmedi.
Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Pınar Deniz, hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman fotoğraf paylaşımı yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncunun iddialı pozları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi Pınar Deniz’in saf ve duru bir güzelliği olduğunu dile getirdi. Fakat dikkatlerden kaçmayan bir diğer ayrıntıda Pınar Deniz’in sürekli sütyenli fotoğraf paylaşması oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.