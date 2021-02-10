Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!"

Saf ve doğal güzelliğiyle ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Pınar Deniz’in Kırmızı Oda’daki başarısı takdire şayan görüldü. Dizinin izleyici kitlesi oyuncunun çok başarılı olduğunu ve son derece sağlam bir proje ortaya koyduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında sütyeniyle paylaşım yapan Pınar Deniz, herkesi şaşkına çevirdi. Takipçilerinden ise yorumlar gecikmedi.

Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Pınar Deniz, hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman fotoğraf paylaşımı yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncunun iddialı pozları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi Pınar Deniz’in saf ve duru bir güzelliği olduğunu dile getirdi. Fakat dikkatlerden kaçmayan bir diğer ayrıntıda Pınar Deniz’in sürekli sütyenli fotoğraf paylaşması oldu.