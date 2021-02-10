Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!"

Koronavirüsün başlamasının ardından Tiktok’ta özel bir program yapmaya başlayan Yılmaz Morgül, programa ‘ Pandemi Gazinosu’ adını vermişti. Pandemi Gazinosu’yla ülkede büyük bir yankı uyandıran ünlü şarkıcı, geniş kitleler tarafından izlendiğini belirterek Cem Yılmaz hakkında yeni bir detaya değindi. O detayın ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamayarak, “Yok artık!” yorumunu dile getirdi. Cem Yılmaz ve Yılmaz Morgül, yapılan açıklamanın ardından gündemde deprem etkisi yarattı.

Geçen gün Nişantaşı’nda gazetecilerle karşılaşan Yılmaz Morgül, Tiktok’a özel yaptığı Pandemi Gazinosu hakkında detay vermeden geçmedi. Pandemi sürecinde oldukça fazla sıkıldığını belirten ünlü şarkıcı programının izlenme rekorları kırdığını söyledi. Programı hakkında açıklama yapan Morgül, “Pandemi Gazinosu başlayalı tam 15 gün oldu. Baya ilgi görüyor ve izlenme rekorları kırıyor. Yayının bitiminden sonra en çok izlenenlerde Pandemi Gazino var!” sözlerini dile getirdi.