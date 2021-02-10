Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!"
Sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Yılmaz Morgül, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve etkinliklerle gündemde uzun soluklu bir etki bırakmaya devam ediyor. Geçen gün Nişantaşı’nda görüntülenen Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Cem Yılmaz’a değindiği o konu herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi duydukları karşısında Cem Yılmaz’ın Morgül’e nasıl bir tepki vereceğini merak etti.
Koronavirüsün başlamasının ardından Tiktok’ta özel bir program yapmaya başlayan Yılmaz Morgül, programa ‘ Pandemi Gazinosu’ adını vermişti. Pandemi Gazinosu’yla ülkede büyük bir yankı uyandıran ünlü şarkıcı, geniş kitleler tarafından izlendiğini belirterek Cem Yılmaz hakkında yeni bir detaya değindi. O detayın ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamayarak, “Yok artık!” yorumunu dile getirdi. Cem Yılmaz ve Yılmaz Morgül, yapılan açıklamanın ardından gündemde deprem etkisi yarattı.
Geçen gün Nişantaşı’nda gazetecilerle karşılaşan Yılmaz Morgül, Tiktok’a özel yaptığı Pandemi Gazinosu hakkında detay vermeden geçmedi. Pandemi sürecinde oldukça fazla sıkıldığını belirten ünlü şarkıcı programının izlenme rekorları kırdığını söyledi. Programı hakkında açıklama yapan Morgül, “Pandemi Gazinosu başlayalı tam 15 gün oldu. Baya ilgi görüyor ve izlenme rekorları kırıyor. Yayının bitiminden sonra en çok izlenenlerde Pandemi Gazino var!” sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.