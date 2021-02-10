Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu…
Ünlü sunucu Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yorumculuk yapmaya devam ediyor. Mustafa Tohma’yla güzel bir ilişkisi olan Seren Serengil, sevgilisiyle sık sık paylaşım yaparak gündemde büyük bir yankı uyandırıyor. Bununla beraber Mustafa Tohma’nın Seren Serengil’e yaptığı evlilik teklifinin ardından tüm dikkatler sunucuya çevrilmişti. Fakat Serengil’in teklifi reddettiği resmen ortaya çıktı.
Söylemezsem Olmaz programının yayınlanan son bölümünde Mustafa Tohma ve Seren Serengil’e yer verilmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Programın sunucularından birisi olan Bircan Bali, yapılan konu geçişlerinin ardından sırada Mustafa Tohma olduğunu belirtti. Sevgilisinin adını duyunca şaşkınlık yaşayan Seren Serengil, ortaya çıkan sürpriz için açıklama yapmayı ihmal etmedi. Herkes orada Mustafa Tohma’nın evlilik teklifi ettiğini sanıyordu meğer olayın perde arkası farklıymış…
Söylemezsem Olmaz programının yayın akışına Mustafa Tohma’yla devam eden sunucular, izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Yorumcu ve sunucu olan Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın sürprizini görenler evlilik teklifi olduğunu düşünüyordu. Fakat ünlü sunucu yaptığı açıklamayla beraber durumun çok daha farklı olduğunu belirtti. Bir diğer konu ise evlilik teklifi…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.