Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu…

Söylemezsem Olmaz programının yayınlanan son bölümünde Mustafa Tohma ve Seren Serengil’e yer verilmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Programın sunucularından birisi olan Bircan Bali, yapılan konu geçişlerinin ardından sırada Mustafa Tohma olduğunu belirtti. Sevgilisinin adını duyunca şaşkınlık yaşayan Seren Serengil, ortaya çıkan sürpriz için açıklama yapmayı ihmal etmedi. Herkes orada Mustafa Tohma’nın evlilik teklifi ettiğini sanıyordu meğer olayın perde arkası farklıymış…

Söylemezsem Olmaz programının yayın akışına Mustafa Tohma’yla devam eden sunucular, izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Yorumcu ve sunucu olan Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın sürprizini görenler evlilik teklifi olduğunu düşünüyordu. Fakat ünlü sunucu yaptığı açıklamayla beraber durumun çok daha farklı olduğunu belirtti. Bir diğer konu ise evlilik teklifi…