Survivor’da Şok Eleme! Konsey Acil Toplantı Yapabilir! O İsme Denizden Öyle Bir Hayvan Saldırdı ki, Bacağını Kaybediyordu!

Survivor programında bu sezon sakatlanan yarışmacıların ardı arkası kesilmezken, bu duruma yeni bir isim daha dahil oldu. Fakat bu kez yaşana sakatlanma bugüne kadar yaşanan sakatlanmalardan çok daha farklı bir seyirde gelişti. Ünlüler takımının başarılı yarışmacılarından birisi olan Sergen Bayar, denizde balık avladığı sırada çok farklı bir hayvanın saldırısına yakalandı. O sahneler izleyicinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Tv8 ekranlarının fenomen programı Survivor, yayın hayatına devam ederken beraberinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor. Yarışmacıların başarılı performansları bazen sakatlanmalarla sonuçlanıyor. Fakat sakatlanmalar sadece parkurda değil oyun dışında da gerçekleşebiliyor. Survivor Sergen’in sakatlanması tam da o şekilde oldu. Denizde balık avlarken neredeyse Sergen avlanıyordu…