ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi yapılabilmektedir. 11 Şubat Ankara su kesintisi nereden olacak, sular kaçta gelecek? İşte detaylar...
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Başkent Ankara’da su sistemlerinden sorumlu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleşiyor. ASKİ tarafından vatandaşların kesintisiz su hizmetinden faydalanabilmesi için yapılan çalışmalar esnasında planlı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintilerinin yaşanacağı mahalleler ve hangi saatlerde kesinti yaşanacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ASKİ yapılacak planlı su kesintileri ile ilgili vatandaşları düzenli olarak bilgilendiriyor.
Ankara’da vatandaşların su hizmetinden sürekli olarak kesinti ve arıza yaşamadan faydalanabilmesi için çalışan ASKİ, yılın her döneminde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkentin su sağlayıcı kurumu ASKİ, su sistemlerinde yaşanan arızaları çözmek ya da olası arızalara engel olmak için gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında su sistemlerinin işleyişini kısa süreli durduruyor. Bu sürede yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından ise merak konusu oluyor. Su kesintileri genellikle çalışmaların gerçekleştiği bölgeye yakın yerlerde gerçekleşmekle beraber hangi mahallelerde planlı su kesintilerinin yaşanacağı ve ne kadar süreceği ASKİ internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Başkentli vatandaşlar yaşanacak kesintiler ile ilgili duyuruları güncel olarak takip edebiliyor.
11 Şub 2021 - 10:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.