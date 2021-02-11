11 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 11 Şubat 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu olan EDAŞ, ildeki elektrik sistemlerinde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. EDAŞ tarafından gerçekleştirilen planlı elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne kadar süreceği ise yapılan çalışmaların niteliğine ve çalışma yapılan sistemlerin konumuna göre farklılık gösteriyor. Başkentli vatandaşlar planlı elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntıları düzenli olarak takip ediyor.

Başkentteki elektrik sistemlerinden sorumlu Olan EDAŞ, vatandaşların elektrik hizmetinden sürekli olarak, kesinti yaşamadan faydalanması için çalışıyor. Başkentte elektrik hizmetinin arıza ve aksama yaşanmadan verilmesi için yapılan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yılın her dönemi yapılmakla beraber özellikle kış aylarında çalışmalarda yoğunlaşma meydana geliyor. Kış döneminin başlaması ile hava sıcaklıklarının düşmesi elektrik tellerindeki arızaların artmasına neden olurken, hava olayları ise altyapıda sıkıntı yaşanmasına neden oluyor. Bu dönemlerde daha yoğun devam eden bakım ve onarım çalışmaları, bu arızaların giderilmesi ve olası arızaların engellenmesi için gerçekleştiriliyor. Başkentte vatandaşların plansız kesintiler yaşamaması için gerçekleştirilen planlı elektrik kesintilerinin hangi saatler ve hangi ilçelerde etkili olacağı ise EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.