Müge Anlı’da Canlı Yayına O İsim Katıldı, Her Şeyi İtiraf Etti! Şimdi Ne Annesi Kaldı, Ne Babası Kaldı! “Onun Dönmeyeceğini Hepimiz Biliyorduk!”
Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında yaşanılanlar milyonları şok etti. Karısını aramak için katılan Davut Bey, Müge Anlı’dan yardım istemişti. Acılı adamın sesini duyan Müge Anlı’ysa ekibiyle birlikte çalışmalarını başlatarak eşini bulmak isteyen adamın eşini canlı yayına çıkarmıştı.
Canlı yayına telefon bağlantısıyla bağlanan kadın Muammer’le birlikte olduğunu ve Muammer’i çok sevdiğini dile getirmişti. Bunun üzerin Muammer Bey’in eşi Semiha Hanım’da canlı yayına katılmış ve eşinin hayatına; Davut Bey’in karısı Sevgi Hanım hayatlarına girdikten sonra kendisine karşı tavırlarının değiştiğini dile getirmişti.
Önceden Muammer Bey’le aralarından su sızmadığını dile getiren Semiha Hanım, Müge Anlı’nın bile şaşırmasına neden olmuştu. Davut Bey ise karısının zorla kaçırıldığını iddia etmişti. “Çabuk kandırılabilen biridir o, eşimi kandırdılar, zorla yanlarında tutuyorlar” sözlerini dile getirmişti. Fakat canlı yayına bağlanan Davut Bey’in karısı Sevgi Hanım, Muammer’e aşık olduğunu dile getirmişti.
11 Şub 2021 - 13:34 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.