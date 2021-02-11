Survivor'da Poyraz'ın İkili Oynadığı Ortaya Çıktı! Takım Arkadaşları Yavaş Yavaş Dışlamaya Başladılar! Seyirciler Tepkili...
Tv8 ekranlarının en başarılı programlarından birisi olan Survivor, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar tartışmalara neden olurken Survivor’ın son bölümünde Poyraz’ın o davranışı beraberinde yeni konuları getirdi. Başlarda Poyraz’ın strateji uyguladığı düşünülüyordu fakat sonra işler değişmeye başladı. Takım arkadaşları Survivor Poyraz’ın o hareketinin ardından onu dışlama başladı.
Survivor’ın Gönüllüler takımında yer alan yarışmacısı Yiğit Poyraz, parkurda sergilediği başarıları ve açık sözlülüğüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son zamanların en çok desteklenen isimlerinden birisi olan Poyraz, Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Milyonlarca kişi Poyraz’ın bu davranışlarının hoş olmadığını dile getirdi.
Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Poyraz hakkında konuşan yarışmacılar, ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Dora ve Aleyna’nın Survivor Poyraz’ın o hareketini fark etmesi üzerine tüm dengeler değişti. Milyonlarca kişi yapılan o konuşmanın ardından Poyraz’ın ikili oynadığını düşünmeye başlayarak Poyraz’ın eski tavrının pek kalmadığını belirtti. Survivor Poyraz o davranışının ardından gündemde deprem etkisi yarattı.
11 Şub 2021 - 13:41 - Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.