Survivor'da Poyraz'ın İkili Oynadığı Ortaya Çıktı! Takım Arkadaşları Yavaş Yavaş Dışlamaya Başladılar! Seyirciler Tepkili...

Survivor’ın Gönüllüler takımında yer alan yarışmacısı Yiğit Poyraz, parkurda sergilediği başarıları ve açık sözlülüğüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son zamanların en çok desteklenen isimlerinden birisi olan Poyraz, Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Milyonlarca kişi Poyraz’ın bu davranışlarının hoş olmadığını dile getirdi.

Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Poyraz hakkında konuşan yarışmacılar, ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Dora ve Aleyna’nın Survivor Poyraz’ın o hareketini fark etmesi üzerine tüm dengeler değişti. Milyonlarca kişi yapılan o konuşmanın ardından Poyraz’ın ikili oynadığını düşünmeye başlayarak Poyraz’ın eski tavrının pek kalmadığını belirtti. Survivor Poyraz o davranışının ardından gündemde deprem etkisi yarattı.