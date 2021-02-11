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- 11 Şub 2021 - 14:02 G: 11 Şub 2021 - 14:30

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şok Oldu! Zeynep'ten Gelen O Hamle Seyirciye "Yok Artık!" Dedirtti!

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Özçelik, Demet Özdemir, Engin Öztürk, Naz Göktan, Hülya Duyar ve Fatih Koyunoğlu gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Mehdi’nin avukatlığını yapmaya başlayan Zeynep, dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni bölümde ise şok bir hamle gerçekleşti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde Mehdi cezaevinden çıkamayacağına emin bir şekilde neler olacağını beklemeye başlamıştı. Hem ailesine hem de özgürlüğüne kavuşma ümidini yitiren Mehdi, binlerce kişinin duygusal anlar yaşamasına sebebiyet vermişti. Fakat tek bir kararı vardı ki o da kendisinin cezaevinde kalmasına sebep olan Veysel’den intikam almaktı. Yeni bölümdeki o hamle ise dengeleri değiştirdi.

Mehdi bir yandan karaları bağlarken Zeynep onu cezaevinden çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Her ikisi de son derece zor zamanlardan geçerken Zeynep’e gelen telefon olayın seyrini tamamen değiştirdi. Milyonlarca kişi Zeynep’in elde ettiği başarısının ardından sevinçlerine engel olamadı. Mehdi her ne kadar kötülük yapsa da izleyici onun suçsuz yere cezaevinde kalmasını istemiyordu.

11 Şub 2021 - 14:02 Ankara- Dizi Haberleri

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