Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Şub 2021 - 14:45 G: 11 Şub 2021 - 14:57

Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!”

Sosyal medyanın gözde isimlerinden birisi olan Şeyma Subaşı, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve dile getirdiği sözleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü fenomen geçtiğimiz gün Instagram hesabında kırmızı bikinisiyle poz verdi. Yaptığı paylaşımla magazin gündeminde büyük bir yankı uyandıran Şeyma Subaşı’na takipçi kitlesinden ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süredir Miami’de olan ve güzel havanın keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra ünlü fenomen her paylaşımıyla olay yaratarak sosyal medya gündemine uzun süre yer alıyor. Kırmızı bikinili fotoğrafı da o olay yaratacak pozlar arasında yer aldı. Milyonlarca kişi Şeyma Subaşı’nın kusursuz fiziği karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

Geçen aylarda Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile beraber yen bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, Miami’de tatil keyfini sevgilisiyle beraber çıkarmaya başladı. Tatilde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü fenomen, kırmızı bikinili haliyle büyük bir yankı uyandırdı. Herkes Şeyma Subaşı’nın o paylaşımına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gönderdi.

11 Şub 2021 - 14:45 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil Krize Girdi! Şimdide O İsme Ağzına Geleni Söyledi! "Metresten Bozma Eş!" mask
Seren Serengil Krize Girdi! Şimdide O İsme Ağzına Geleni Söyledi! "Metresten Bozma Eş!"
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde... mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde...
Murat Boz Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! O Paylaşımı Akıllara Aslı Enver'i Getirdi! Neler Oluyor? mask
Murat Boz Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! O Paylaşımı Akıllara Aslı Enver'i Getirdi! Neler Oluyor?
Seren Serengil Yine Kriz Sebebi Oldu! Bu Seferde O İsme Olay Sözler Söyledi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Seren Serengil Yine Kriz Sebebi Oldu! Bu Seferde O İsme Olay Sözler Söyledi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Hande Erçel Servet Değerindeki Evini 19 Milyona Tanıttı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Aynanın Değer Bile… mask
Hande Erçel Servet Değerindeki Evini 19 Milyona Tanıttı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Aynanın Değer Bile…
Mehmet Ali Erbil Bu Haber Karşısında Yasa Boğulabilir! O Kadın Tekrar Evlenmeyi Reddetti! Açıklaması Şok Etkisi Yarattı… mask
Mehmet Ali Erbil Bu Haber Karşısında Yasa Boğulabilir! O Kadın Tekrar Evlenmeyi Reddetti! Açıklaması Şok Etkisi Yarattı…
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri… mask
Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri…
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu… mask
Seren Serengil’den Sevgilisine Şok Hamle! Evlilik Teklifi Etmişti, Reddetmiş! Söylemezsem Olmaz’da Tam Bir Saat Konuşuldu…
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!" mask
Cem Yılmaz'la Yılmaz Morgül Birbirine Girdi! O İsim Resmen Yerden Yere Vurdu! "Bu Senin İşin Bile Değil!"
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!" mask
Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Sütyeniyle Video Paylaştı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! "Afetsin, Taşsın!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonu Geldi! RTÜK Küvet Sahnelerini Edebe Aykırı Buldu! Ceza Üzerine Ceza Yağdı! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonu Geldi! RTÜK Küvet Sahnelerini Edebe Aykırı Buldu! Ceza Üzerine Ceza Yağdı!
Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandil’inde Oruç Tutulacak Mı? mask
Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandil’inde Oruç Tutulacak Mı?
Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!” mask
Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!”
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde... mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde...
Mamak’ta Çifte Temel Atma mask
Mamak’ta Çifte Temel Atma
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şok Oldu! Zeynep'ten Gelen O Hamle Seyirciye "Yok Artık!" Dedirtti! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şok Oldu! Zeynep'ten Gelen O Hamle Seyirciye "Yok Artık!" Dedirtti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL