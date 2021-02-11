Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!”

Uzun süredir Miami’de olan ve güzel havanın keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra ünlü fenomen her paylaşımıyla olay yaratarak sosyal medya gündemine uzun süre yer alıyor. Kırmızı bikinili fotoğrafı da o olay yaratacak pozlar arasında yer aldı. Milyonlarca kişi Şeyma Subaşı’nın kusursuz fiziği karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

Geçen aylarda Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile beraber yen bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, Miami’de tatil keyfini sevgilisiyle beraber çıkarmaya başladı. Tatilde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü fenomen, kırmızı bikinili haliyle büyük bir yankı uyandırdı. Herkes Şeyma Subaşı’nın o paylaşımına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gönderdi.