Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!”
Sosyal medyanın gözde isimlerinden birisi olan Şeyma Subaşı, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve dile getirdiği sözleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü fenomen geçtiğimiz gün Instagram hesabında kırmızı bikinisiyle poz verdi. Yaptığı paylaşımla magazin gündeminde büyük bir yankı uyandıran Şeyma Subaşı’na takipçi kitlesinden ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.
Uzun süredir Miami’de olan ve güzel havanın keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra ünlü fenomen her paylaşımıyla olay yaratarak sosyal medya gündemine uzun süre yer alıyor. Kırmızı bikinili fotoğrafı da o olay yaratacak pozlar arasında yer aldı. Milyonlarca kişi Şeyma Subaşı’nın kusursuz fiziği karşısında ne diyeceğini şaşırdı.
Geçen aylarda Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile beraber yen bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, Miami’de tatil keyfini sevgilisiyle beraber çıkarmaya başladı. Tatilde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü fenomen, kırmızı bikinili haliyle büyük bir yankı uyandırdı. Herkes Şeyma Subaşı’nın o paylaşımına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gönderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.