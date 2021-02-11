Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Şub 2021 - 17:50 G: 11 Şub 2021 - 17:57

Mucize Doktor Dizisinde İpler Gerildi, Silahlar Çekildi! Yine Bir Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Senariste Tepkiler Çığ Gibi...

FOX TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin son bölümünde ortaya çıkan sahneler izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen ve Hakan Kurtaş ünlü isimler geceye adeta damga vurdu. Adil Hoca’nın diziden ayrılacak olması ise tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi böyle bir ayrılın Ali Vefa’yı yıkacağını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimlerin ardı arkası kesilmezken yeni bir oyuncunun daha diziye veda edecek olması, seyircinin tepki vermesine neden oldu. Bu durumun ardından herkes önce Kıvılcım’a hayat veren Özge Özder’in sonra Merve Dizdar ve Seda Bakan’ın diziden ayrılmasının ardından Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca’nın da ayrılacak olmasına karşın isyan bayrağını çekti.

Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü yaşanırken binlerce kişi 49. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri yayın gününe çevirdi. Hastaneye gelen bir vakanın ailesinin silahı çekerek Nazlı’yı hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra Ali’nin ortaya atılarak, “Bitsin bu düşmanlık, sevin birbirinizi.” sözleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

11 Şub 2021 - 17:50 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Akrep Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonu Geldi! RTÜK Küvet Sahnelerini Edebe Aykırı Buldu! Ceza Üzerine Ceza Yağdı! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonu Geldi! RTÜK Küvet Sahnelerini Edebe Aykırı Buldu! Ceza Üzerine Ceza Yağdı!
Bir Zamanlar Çukurova 83. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 83. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şok Oldu! Zeynep'ten Gelen O Hamle Seyirciye "Yok Artık!" Dedirtti! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şok Oldu! Zeynep'ten Gelen O Hamle Seyirciye "Yok Artık!" Dedirtti!
FOX TV'nin RTÜK'le Başı Belada! Tam 3 Dizisine Ayrı Ayrı Ceza Kesildi! Sen Çal Kapımı, Yasak Elma... mask
FOX TV'nin RTÜK'le Başı Belada! Tam 3 Dizisine Ayrı Ayrı Ceza Kesildi! Sen Çal Kapımı, Yasak Elma...
Sadakatsiz Dizisinde Ali'yi Derin Göndermeye Karar Verdi! Ali Her Şeyin Farkına Varıyor! Artık Gıcık Tip O Değil, Başkası... mask
Sadakatsiz Dizisinde Ali'yi Derin Göndermeye Karar Verdi! Ali Her Şeyin Farkına Varıyor! Artık Gıcık Tip O Değil, Başkası...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Bu Son Bölümü Olabilir! RTÜK'ten Hamle Bekleniyor! O Sahne... mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Bu Son Bölümü Olabilir! RTÜK'ten Hamle Bekleniyor! O Sahne...
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 11 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 11 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı izle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından… mask
Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından…
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..." mask
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor? mask
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı! mask
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı!
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi! mask
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi!
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?" mask
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL