Mucize Doktor Dizisinde İpler Gerildi, Silahlar Çekildi! Yine Bir Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Senariste Tepkiler Çığ Gibi...

Son zamanlarda Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimlerin ardı arkası kesilmezken yeni bir oyuncunun daha diziye veda edecek olması, seyircinin tepki vermesine neden oldu. Bu durumun ardından herkes önce Kıvılcım’a hayat veren Özge Özder’in sonra Merve Dizdar ve Seda Bakan’ın diziden ayrılmasının ardından Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca’nın da ayrılacak olmasına karşın isyan bayrağını çekti.

Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü yaşanırken binlerce kişi 49. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri yayın gününe çevirdi. Hastaneye gelen bir vakanın ailesinin silahı çekerek Nazlı’yı hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra Ali’nin ortaya atılarak, “Bitsin bu düşmanlık, sevin birbirinizi.” sözleri tüm dikkatleri üzerine çekti.