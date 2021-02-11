Mucize Doktor Dizisinde İpler Gerildi, Silahlar Çekildi! Yine Bir Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Senariste Tepkiler Çığ Gibi...
FOX TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin son bölümünde ortaya çıkan sahneler izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen ve Hakan Kurtaş ünlü isimler geceye adeta damga vurdu. Adil Hoca’nın diziden ayrılacak olması ise tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi böyle bir ayrılın Ali Vefa’yı yıkacağını dile getirdi.
Son zamanlarda Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimlerin ardı arkası kesilmezken yeni bir oyuncunun daha diziye veda edecek olması, seyircinin tepki vermesine neden oldu. Bu durumun ardından herkes önce Kıvılcım’a hayat veren Özge Özder’in sonra Merve Dizdar ve Seda Bakan’ın diziden ayrılmasının ardından Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca’nın da ayrılacak olmasına karşın isyan bayrağını çekti.
Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü yaşanırken binlerce kişi 49. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri yayın gününe çevirdi. Hastaneye gelen bir vakanın ailesinin silahı çekerek Nazlı’yı hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra Ali’nin ortaya atılarak, “Bitsin bu düşmanlık, sevin birbirinizi.” sözleri tüm dikkatleri üzerine çekti.
11 Şub 2021 - 17:50 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.