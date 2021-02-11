Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?"
Ekranların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’e, eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek katılacağını duyuran Songül Karlı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanamaya devam ediyor. Sık sık hayatından karelere yer veren Karlı, yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktırıyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden her yaptığı paylaşımları dikkatleri üzerine toplayan Songül Karlı, ‘sütyensiz fotoğraf paylaştı’ iddialarına yanıtını verdi. Tartışmalara neden olan fotoğrafına binlerce yorum kalmadı ve güzel şarkıcı o iddialara açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklama tekrardan gündeme düştü.
ATV ekranlarından seyircisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılacağını duyurmuştu fakat herhangi bir katılma eylemi gerçekleştirmemişti. Takipçisinin sorduğu soruya “Bu işin sonu Müge Anlı’da bitecek galiba…” sözlerini sarf etmişti. Eşiyle yaşadığı sorunlar ise gündemde uzun bir süre kalmıştı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.