Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?

Ekranlara en son gelen dizisi ise Ölene Kadar olmuştu fakat dizinin ömrü kısa sürmüştü. 2017 yılında rol aldığı diziden sonra ise Burak Özçvit’le evlenmişti. 2019 ılında ise Karan’ı dünyaya getiren oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekoltesini saçlarıyla kapatmasıysa gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, sık sık ailesiyle ve kendi hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisine sunuyor. Bunun aynında ise muhabirlerin “Dizi veya filmde oynayacak mısınız?” sorularına ise “İçime sinen bir yapım olursa yer alacağım” sözlerini dile getirmiş, Pandemi sürecinde özellikle beklemeyi düşündüğünü açıklamıştı.