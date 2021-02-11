Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?
Ekranların en sevilen yüzleri arasında yerini alan Fahriye Evcen uzun bir süredir setlerden uzakta hayatını sürdürüyor. Uzun bir süredir sadece markaların yüzleri olarak reklamlarda yer alıyor. Bunun yanında ise Burak Özçivit’le evlendikten sonra ise herhangi bir dizi ya da filmde rol almadı, gelen teklifleri de reddetti.
Ekranlara en son gelen dizisi ise Ölene Kadar olmuştu fakat dizinin ömrü kısa sürmüştü. 2017 yılında rol aldığı diziden sonra ise Burak Özçvit’le evlenmişti. 2019 ılında ise Karan’ı dünyaya getiren oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekoltesini saçlarıyla kapatmasıysa gözlerden kaçmadı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, sık sık ailesiyle ve kendi hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisine sunuyor. Bunun aynında ise muhabirlerin “Dizi veya filmde oynayacak mısınız?” sorularına ise “İçime sinen bir yapım olursa yer alacağım” sözlerini dile getirmiş, Pandemi sürecinde özellikle beklemeyi düşündüğünü açıklamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.