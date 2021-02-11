Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Şub 2021 - 18:52 G: 11 Şub 2021 - 19:32

Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?

Ekranların en sevilen yüzleri arasında yerini alan Fahriye Evcen uzun bir süredir setlerden uzakta hayatını sürdürüyor. Uzun bir süredir sadece markaların yüzleri olarak reklamlarda yer alıyor. Bunun yanında ise Burak Özçivit’le evlendikten sonra ise herhangi bir dizi ya da filmde rol almadı, gelen teklifleri de reddetti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara en son gelen dizisi ise Ölene Kadar olmuştu fakat dizinin ömrü kısa sürmüştü. 2017 yılında rol aldığı diziden sonra ise Burak Özçvit’le evlenmişti. 2019 ılında ise Karan’ı dünyaya getiren oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekoltesini saçlarıyla kapatmasıysa gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, sık sık ailesiyle ve kendi hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisine sunuyor. Bunun aynında ise muhabirlerin “Dizi veya filmde oynayacak mısınız?” sorularına ise “İçime sinen bir yapım olursa yer alacağım” sözlerini dile getirmiş, Pandemi sürecinde özellikle beklemeyi düşündüğünü açıklamıştı.

11 Şub 2021 - 18:52 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..." mask
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?" mask
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?"
Demet Akalın’a Twitter Öfke Kustu! Alişan’ın Açıklamasından Sonra Ortalık Fena Karıştı! “Fakire 15 Gün Karantina, Zengine 5 Gün!” mask
Demet Akalın’a Twitter Öfke Kustu! Alişan’ın Açıklamasından Sonra Ortalık Fena Karıştı! “Fakire 15 Gün Karantina, Zengine 5 Gün!”
Hande Erçel Duştan Sonra Paylaştı, Kerem Bürsin Yangınları Yaktı! Dakikalar İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Hande Erçel Duştan Sonra Paylaştı, Kerem Bürsin Yangınları Yaktı! Dakikalar İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Seren Serengil Krize Girdi! Şimdide O İsme Ağzına Geleni Söyledi! "Metresten Bozma Eş!" mask
Seren Serengil Krize Girdi! Şimdide O İsme Ağzına Geleni Söyledi! "Metresten Bozma Eş!"
Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!” mask
Şeyma Subaşı Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğini Pozlarıyla Gösterdi! Görenler Kıskandı, Sosyal Medya Karıştı! “90, 60, 90!”
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde... mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde...
Murat Boz Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! O Paylaşımı Akıllara Aslı Enver'i Getirdi! Neler Oluyor? mask
Murat Boz Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! O Paylaşımı Akıllara Aslı Enver'i Getirdi! Neler Oluyor?
Seren Serengil Yine Kriz Sebebi Oldu! Bu Seferde O İsme Olay Sözler Söyledi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Seren Serengil Yine Kriz Sebebi Oldu! Bu Seferde O İsme Olay Sözler Söyledi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Hande Erçel Servet Değerindeki Evini 19 Milyona Tanıttı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Aynanın Değer Bile… mask
Hande Erçel Servet Değerindeki Evini 19 Milyona Tanıttı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Aynanın Değer Bile…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..." mask
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor? mask
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı! mask
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı!
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi! mask
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi!
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?" mask
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?"
UEFA'dan Şok Duyuru! Irkçı Hakemlerin Akıbeti Belli Oldu! mask
UEFA'dan Şok Duyuru! Irkçı Hakemlerin Akıbeti Belli Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL