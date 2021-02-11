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11 Şub 2021 - 19:21

Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."

Oyuncu ve manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Burak Deniz’le olan ilişkisi hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Burak Deniz bir dergi için Alina Boz’la poz vermiş ve sosyal medya kullanıcıları verilen bu pozların ardından Burak Deniz ve Didem Soydan arasında tartışma çıktığını dile getirmişti. Didem Soydan konu hakkında ilk açıklamasını yaptı. İddialara öyle bir cevap verdi ki…