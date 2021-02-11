Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."
Oyuncu ve manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Burak Deniz’le olan ilişkisi hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Burak Deniz bir dergi için Alina Boz’la poz vermiş ve sosyal medya kullanıcıları verilen bu pozların ardından Burak Deniz ve Didem Soydan arasında tartışma çıktığını dile getirmişti. Didem Soydan konu hakkında ilk açıklamasını yaptı. İddialara öyle bir cevap verdi ki…
Uzun süredir beraber olan Didem Soydan ve Burak Deniz, sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ikili, geçtiğimiz hafta çıkan dedikodularla beraber yeniden gündeme düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları Didem Soydan’ın sevgilisi Burak Deniz’in Alina Boz’la bir dergi için samimi pozlar vermesinin ardından çiftin tartıştığını iddia etmişti. Meğer olayın perde arkası çok farklıymış.
Maraşlı dizisinin başrolüne hayat vermeye başlayan Burak Deniz, dizideki partneri Alina Boz’la beraber geçtiğimiz gün bir derginin çekimi için kamera karşısına geçmişlerdi. İkilinin samimi görüntülerinin ardından Didem Soydan’ın kıskançlık krizine girdiğini söyleyen kişiler, sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Konu hakkında Didem Soydan’dan açıklama gecikmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.