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- 11 Şub 2021 - 19:37 G: 11 Şub 2021 - 20:13

Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından…

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol’da programında yaşanan olay milyonları tiksindirip, midesini bulandırdı. Rahat bir şekilde olayları açıklayan anne ise milyonları şoka soktu. Kızının sevgilisiyle kaçtığını iddia ederek katılan Şerife Hanım, Esra Erol’dan yardım istedi fakat olayın iç yüzü herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Anne ve babası ayrı olan Gülbeyaz, annesinin yanından ise “Babama gidiyorum” diyerek çıkmıştı fakat babasının aynına hiç gitmediği öğrenilince annesi Şerife Hanım Esra Erol’a katılmış ve kızını bulmak istediğini dile getirmişti. Esra Erol ise 18 yaşındaki kız için ekibiyle çalışmaları başlatmıştı. En kısa sürede 18 yaşındaki kıza ulaşmak için çalışan ekibin karşısına çıkanlar ise izleyenleri şok etti.

Babama gidiyorum diyerek çıkan kızın abisinin yanına gittiği ve orada yaklaşık 4 ay boyunca kaldığı öğrenildi. Abisiyle geçmişte sorunlar yaşayan kızın neden oraya gittiği ise milyonları tekrar bir şoka soktu. Henüz 10 yaşındayken abisi tarafından cinsel istismara uğrayan Gülbeyaz’ın abisinin yanına gitiğini öğrenen Esra Erol ve Avukat Hülya Hanım sinirlendi.

11 Şub 2021 - 19:37 Ankara- Dizi Haberleri

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