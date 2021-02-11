Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından…
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol’da programında yaşanan olay milyonları tiksindirip, midesini bulandırdı. Rahat bir şekilde olayları açıklayan anne ise milyonları şoka soktu. Kızının sevgilisiyle kaçtığını iddia ederek katılan Şerife Hanım, Esra Erol’dan yardım istedi fakat olayın iç yüzü herkesi şaşkına çevirdi.
Anne ve babası ayrı olan Gülbeyaz, annesinin yanından ise “Babama gidiyorum” diyerek çıkmıştı fakat babasının aynına hiç gitmediği öğrenilince annesi Şerife Hanım Esra Erol’a katılmış ve kızını bulmak istediğini dile getirmişti. Esra Erol ise 18 yaşındaki kız için ekibiyle çalışmaları başlatmıştı. En kısa sürede 18 yaşındaki kıza ulaşmak için çalışan ekibin karşısına çıkanlar ise izleyenleri şok etti.
Babama gidiyorum diyerek çıkan kızın abisinin yanına gittiği ve orada yaklaşık 4 ay boyunca kaldığı öğrenildi. Abisiyle geçmişte sorunlar yaşayan kızın neden oraya gittiği ise milyonları tekrar bir şoka soktu. Henüz 10 yaşındayken abisi tarafından cinsel istismara uğrayan Gülbeyaz’ın abisinin yanına gitiğini öğrenen Esra Erol ve Avukat Hülya Hanım sinirlendi.
11 Şub 2021 - 19:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.