Müge Anlı'da Sinirler Doruk Noktasına Çıktı! 8 Yaşındaki Çocuğunu Babasız Bırakan Kadının Üzerine "Sana Bir Uçarım!" Diyerek Yürüdü!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıra dışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi olayları hayretler içerisinde izlerken geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya gelen ve eşi Sevgi Hanım’ın kendisinden 14 yaş küçük olan şoförü Muammer’e kaçtığını dile getiren Davut Bey, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra canlı yayına katılan Sevgi Hanım’ın ifadeleri dengeleri alt üst etti.
3 aydır ortalarda gözükmeyen Sevgi Hanım’ın eşi Davut Bey, karısının evden gittiğini ve onu şoförü Muammer’in kaçırdığını ifade etmişti. Milyonlarca kişi Sevgi Hanım’ın istemeyerek kaçtığını düşünüyordu. Fakat olay tam tersine bir seyir gösterdi. Müge Anlı’nın yayınlanan yeni bölümünde programa gelen Sevgi Hanım, son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu. O açıklama Türkiye gündemini yerle bir etti.
Şoför Muammere kaçtığı söylenilen Sevgi Hanım’ın 5 çocuğu ve 4 torununu ortada bırakarak başka bir adama gitmesi, izleyiciden tepki almasına neden olmuştu. Fakat bir detay daha vardı ki o da Muammer Bey’in Sevgi Hanım’dan tam 14 yaş küçük olmasıydı. Bunun yanı sıra Davut Bey, Muammer’in Sevgi Hanım’a muska yaptığını iddia etmiş ve daha sonra yalan söylediği ortaya çıkmıştı.
11 Şub 2021 - 20:58 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.