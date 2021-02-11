Kırmızı Oda Dizisinden Kumru’nun Ayrıldığı Doğrulandı! Sosyal Medya Paylaşımları Her Şeyi Ele Verdi! Artık Çekimlerde Olamayacak!

Sevilerek izlenen dizinin yayınlanan son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Çocukluğunda üvey babasından, gençliğinde sevdiği adamın oyunlarıyla sık sık tecavüze uğramış olan Kumru izleyenleri yüreklerini burkuyor. Yaşadıklarını kimseye anlatamayan Kumru, Doktor Hanıma anlatarak sıkıntılarının bitmesini dilemişti.

Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri her bölümde seyirciyi derinden etkiliyor. Neredeyse her hafta farklı bir hayat değinen Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde ise Boncuk’un hikayesi bitmişti. Kumru’yla birlikte hayat hikayesi başlayan Boncuk vedasıyla milyonların şok olmasına neden olmuştu. Akıl hastanesinde tedavi olan Boncuk’un sonunun ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.