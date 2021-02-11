Kırmızı Oda Dizisinden Kumru’nun Ayrıldığı Doğrulandı! Sosyal Medya Paylaşımları Her Şeyi Ele Verdi! Artık Çekimlerde Olamayacak!
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda, farklı hayatlara değinerek seyircilerin karşısına çıkıyor. Özellikle son haftalarda Kumru’nun hikayesi dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilerek izlenen diziye ara ara konuk oyuncular katılarak yaşanmış olayları seyircilere aktarıyor. Acılarla dolu Kumru’nun hikayesi ise…
Sevilerek izlenen dizinin yayınlanan son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Çocukluğunda üvey babasından, gençliğinde sevdiği adamın oyunlarıyla sık sık tecavüze uğramış olan Kumru izleyenleri yüreklerini burkuyor. Yaşadıklarını kimseye anlatamayan Kumru, Doktor Hanıma anlatarak sıkıntılarının bitmesini dilemişti.
Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri her bölümde seyirciyi derinden etkiliyor. Neredeyse her hafta farklı bir hayat değinen Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde ise Boncuk’un hikayesi bitmişti. Kumru’yla birlikte hayat hikayesi başlayan Boncuk vedasıyla milyonların şok olmasına neden olmuştu. Akıl hastanesinde tedavi olan Boncuk’un sonunun ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.
11 Şub 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.