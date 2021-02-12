Ankara Koronavirüste Fahrettin Koca’dan Mesaj Var! Tüm Vatandaşlara Duyurdu! Kısıtlamalar Ne Zaman Bitecek?
Ülkemizde yaklaşık bir yıldır etkili olan koronavirüs salgını hayatı büyük ölçüde etkileyen etmenler arasında yerini aldı. Özellikle Ankara ilinde yaşanan vaka yoğunluğu ve düşüşü hayatın olağan akışına engel oluyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biriyse koronavirüsün ne zaman biteceği oluyor. Fakat bundan önce merak edilen konu kısıtlamaların ne zaman biteği…
5 milyon nüfusa sahip olan Ankara ilinin bazı ilçelerinde bulanan mahallelere karantinalar uygulanmaya başlandı. Mutasyonlu virüs sebebiyle birçok mahalle ve bina karantinaya alınarak giriş ve çıkışları engellendi. Sağlık Bakanı Koca ise en son ülkemizde 198 mutasyonlu virüs görüldüğünü dile getirmişti.
Tahminlere bakıldığındaysa mutasyonlu virüs sayısı giderek artıyor. Mutasyonlu virüsün çoğalmasıyla birlikte kısıtlamaların kalkmayacağı da vatandaşlar tarafından tahmin ediliyor. 15 Şubat tarihinde kalkması düşünülen kısıtlamaların mutasyonlu virüs sebebiyle ileri bir tarihe alındığı yine gelen iddialar arasındaydı. Fakat Koca yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Mart ayında kısıtlamaların belli ölçüde kalkacağını dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.