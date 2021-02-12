Ankara Koronavirüste Fahrettin Koca’dan Mesaj Var! Tüm Vatandaşlara Duyurdu! Kısıtlamalar Ne Zaman Bitecek?

5 milyon nüfusa sahip olan Ankara ilinin bazı ilçelerinde bulanan mahallelere karantinalar uygulanmaya başlandı. Mutasyonlu virüs sebebiyle birçok mahalle ve bina karantinaya alınarak giriş ve çıkışları engellendi. Sağlık Bakanı Koca ise en son ülkemizde 198 mutasyonlu virüs görüldüğünü dile getirmişti.

Tahminlere bakıldığındaysa mutasyonlu virüs sayısı giderek artıyor. Mutasyonlu virüsün çoğalmasıyla birlikte kısıtlamaların kalkmayacağı da vatandaşlar tarafından tahmin ediliyor. 15 Şubat tarihinde kalkması düşünülen kısıtlamaların mutasyonlu virüs sebebiyle ileri bir tarihe alındığı yine gelen iddialar arasındaydı. Fakat Koca yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Mart ayında kısıtlamaların belli ölçüde kalkacağını dile getirdi.