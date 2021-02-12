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- 12 Şub 2021 - 09:30 G: 12 Şub 2021 - 09:57

Mucize Doktor Dizisi Yürek Bırakmadı… Öyle Bir Veda Yaşandı Ki, Milyonların İçi Dışına Çıktı!

FOX Tv ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan doktor dizisi Mucize Doktor, dün yayınlanan bölümüyle yürekleri adeta sızlattı. Sevilen dizinin 49. Bölümü geceye damgasını vurdu. Düşen reytinglerine oranla bu hafta oldukça iyi bir reyting elde eden dizi, Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden resmen ayrıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden ayrılması ise dizinin en etkileyici sahnelerin olmasına neden oldu. Mucize Doktor olan Ali Vefa’nın babası bildiği Adil Hoca’nın diziden ayrılması sevenlerinin gözlerindeki yaşı tamamen kuruttu. O Sahneleri izleyenler büyük bir üzüntü içerisinde kaldı. Sosyal medya ise yayınlanan son bölümle birlikte adeta çalkalandı.

Taner Ölmez’in hayat verdiği Ali Vefa karakterinin performansının yanında Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca’nın performansı birleşince ortaya mükemmel bir uyum çıktı. Berhayat Hastanesi’nde yaşanan acı ölüm seyircilerin gözyaşı nedeni oldu. Her hafta Berhayat Hastanesi’nde yaşanan hayat kurtarma bu hafta olmadı ve dizinin en sevilen oyuncusu acı bir şekilde ekranlara veda etti.

12 Şub 2021 - 09:30 Ankara- Dizi Haberleri

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