Savaşçı'nın Yeni Berk Oktay'ından Şok Paylaşım! 30 Yaş Farkını Ortaya Koydular, Sosyal Medyayı Çalkaladılar!

Son zamanlarda televizyon dünyasında en çok konuşulan dizilerden birisi olan Savaşçı, yeniden başlayacak olmasının ardından ekranlarda büyük bir yankıya neden olmuştu. Binlerce kişi Tamer Karadağlı’nın dizinin kadrosunda yer alacak olmasının ardından büyük bir heyecan yaşamıştı. Hatta bazı kişiler, “Berk Oktay gitti, Tamer Karadağlı geldi. Maceraya kaldığımız yerden devam!” sözlerini dile getirmişti. Bununla beraber ekranların en sevilen isimlerden birisi olan Tamer Karadağlı, son paylaşımında yaş farkını resmen ortaya koydu.

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın adındaki dizide Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, hafızalara komik karakteri ve “Babababa” sözleriyle kazanmıştı. Bu dizinin ardından büyük bir değişime uğrayan ünlü oyuncunun Savaşçı dizisinde yer alacak olması büyük bir coşkuyla karşılandı. Tamer Karadağlı’nın son paylaşımı ise tüm dengeleri değiştirdi. Tam 30 yaş…