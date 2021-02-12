Savaşçı'nın Yeni Berk Oktay'ından Şok Paylaşım! 30 Yaş Farkını Ortaya Koydular, Sosyal Medyayı Çalkaladılar!
FOX TV’de yayınlanacak olan Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Tamer Karadağlı, 18’lik erkeklere taş çıkaracak bir paylaşım yaptı. 54 yaşında olmasına rağmen son derece yakışıklı ve genç görünen Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinde oynayacak olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu Berk Oktay’ın yerine koydu. Bunun yanı sıra Tamer Kardağlı’nın son paylaşımı ise herkesi şaşkına çevirdi.
Son zamanlarda televizyon dünyasında en çok konuşulan dizilerden birisi olan Savaşçı, yeniden başlayacak olmasının ardından ekranlarda büyük bir yankıya neden olmuştu. Binlerce kişi Tamer Karadağlı’nın dizinin kadrosunda yer alacak olmasının ardından büyük bir heyecan yaşamıştı. Hatta bazı kişiler, “Berk Oktay gitti, Tamer Karadağlı geldi. Maceraya kaldığımız yerden devam!” sözlerini dile getirmişti. Bununla beraber ekranların en sevilen isimlerden birisi olan Tamer Karadağlı, son paylaşımında yaş farkını resmen ortaya koydu.
Uzun yıllar Çocuklar Duymasın adındaki dizide Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, hafızalara komik karakteri ve “Babababa” sözleriyle kazanmıştı. Bu dizinin ardından büyük bir değişime uğrayan ünlü oyuncunun Savaşçı dizisinde yer alacak olması büyük bir coşkuyla karşılandı. Tamer Karadağlı’nın son paylaşımı ise tüm dengeleri değiştirdi. Tam 30 yaş…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.