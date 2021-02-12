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- 12 Şub 2021 - 14:17 G: 12 Şub 2021 - 14:36

Mehmet Ali Erbil Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Şok Etti! Öğrenenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Meğer Babasıyla...

Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda magazinciler tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık durumuyla sık sık gündemde olan ünlü şovmen hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeği duyanlar ise şaşkınlığına engel olamadı. Milyonlarca kişi Mehmet Ali Erbil’in babasıyla olan o durumu karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show programına katılan ve yeniden ekranlarda boy göstermeye başlayan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığına yakalandığında milyonları gözyaşına boğmuştu. Son derece renkli bir kişiliğe sahip olan ünlü şovmen, yavaş yavaş toparlamaya başlamasının ardından ilk iş İbo Show programına katılmış ve yılların eskitemediği dostu İbrahim Tatlıses’le güzel bir sohbet gerçekleştirmişti. Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

64 yaşında olan Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunlarının nüksetmesinin ardından uzun süre gündemde yer almış ve iyileşmeye başlamasının ardından magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Ünlü şovmen ve babası hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Binlerce kişi duydukları karşısında Mehmet Ali Erbil’e karşı büyük bir üzüntü yaşadı.

12 Şub 2021 - 14:17 Ankara- Magazin

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