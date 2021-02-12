Mehmet Ali Erbil Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Şok Etti! Öğrenenler Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Meğer Babasıyla...

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show programına katılan ve yeniden ekranlarda boy göstermeye başlayan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığına yakalandığında milyonları gözyaşına boğmuştu. Son derece renkli bir kişiliğe sahip olan ünlü şovmen, yavaş yavaş toparlamaya başlamasının ardından ilk iş İbo Show programına katılmış ve yılların eskitemediği dostu İbrahim Tatlıses’le güzel bir sohbet gerçekleştirmişti. Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

64 yaşında olan Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunlarının nüksetmesinin ardından uzun süre gündemde yer almış ve iyileşmeye başlamasının ardından magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Ünlü şovmen ve babası hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Binlerce kişi duydukları karşısında Mehmet Ali Erbil’e karşı büyük bir üzüntü yaşadı.