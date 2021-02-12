İbrahim Tatlıses İşçiydi, İşveren Oldu! Sektörde Adım Adım Büyüyor, Şimdide Oraya El Attı! Göğüsleri Kabartıyor...

1952 yılında 7 çocuklu fakir bir ailede dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, inşatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedilmiş ve kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başlamıştı. O yıllardan bugüne kadar son derece zor şartlar altında gelen İbrahim Tatlıses’in sektörde adım adım büyüdüğünü görenler, mutluluklarına engel olamadı. Binlerce kişi son derece zor zamanlardan geçen usta sanatçının bu başarıyı hak ettiğini dile getirdi.

Şimdilerde İbo Show programıyla ekranların reyting rekorlarını kıran İbrahim Tatlıses, sadece tek bir sektöre bağlı kalmadı ve birçok alanda kendini geliştirdi. Büyük İmparator’un müzik kariyerinin yanı sıra gıda ve seyahat sektörlerinde de gözle görülür oranda bir gelişim elde ettiği, son zamanlarda oldukça fazla konuşuluyordu. Uzun süre önce yeni bir sektöre giriş yapan Tatlıses’in çocukluk yıllarında da o işi yaptığı ortaya çıktı.