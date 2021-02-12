İbrahim Tatlıses İşçiydi, İşveren Oldu! Sektörde Adım Adım Büyüyor, Şimdide Oraya El Attı! Göğüsleri Kabartıyor...
Sağlık sorunlarının ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başlayan İbrahim Tatlıses, İbo Show’la beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Son derece başarılı bir ses sanatçısı olan büyük İmparator’un geçmiş yıllarda yaşadığı zorluklar onu çok daha iyi yerlere getirdi. İbrahim Tatlıses önce işçiydi, şimdi ise işveren oldu. O sektörde adım adım büyümeye başladı…
1952 yılında 7 çocuklu fakir bir ailede dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, inşatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedilmiş ve kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başlamıştı. O yıllardan bugüne kadar son derece zor şartlar altında gelen İbrahim Tatlıses’in sektörde adım adım büyüdüğünü görenler, mutluluklarına engel olamadı. Binlerce kişi son derece zor zamanlardan geçen usta sanatçının bu başarıyı hak ettiğini dile getirdi.
Şimdilerde İbo Show programıyla ekranların reyting rekorlarını kıran İbrahim Tatlıses, sadece tek bir sektöre bağlı kalmadı ve birçok alanda kendini geliştirdi. Büyük İmparator’un müzik kariyerinin yanı sıra gıda ve seyahat sektörlerinde de gözle görülür oranda bir gelişim elde ettiği, son zamanlarda oldukça fazla konuşuluyordu. Uzun süre önce yeni bir sektöre giriş yapan Tatlıses’in çocukluk yıllarında da o işi yaptığı ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.