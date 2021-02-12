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- 12 Şub 2021 - 16:45 G: 12 Şub 2021 - 16:56

Danla Bilic ve Emir Elidemir Aşkı İfşalandı! O Video Her Şeyi Açığa Çıkarttı! "Kendisi İstedi!"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Masterchef Türkiye 2020 yarışmacısı Emir Elidemir hakkında son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen haberler çıkmaya başladı. İkilinin birbirine çok yakıştığını dile getiren kullanıcılar, Emir Elidemir ve Danla Bilic aşkını resmen ifşaladı. Binlerce kişi ortaya çıkan bu haberle beraber ikilinin nasıl ifşalandığını merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye 2020 sezonunda yarışmacılar arasında yer alan Emir Elidemir, programı üçüncülükle bitirmişti. Hatta Masterchef Emir’in en büyük destekçilerinden birisi de Danla Bilic’ti. Ünlü fenomen Emir’in yarıştığı dönemde Twitter hesabında, “Şampiyon Emir!” gibi birçok paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım beraberinde aşk iddialarını getirdi. İkilinin geçtiğimiz hafta beraber düğün pastası yapması ve Danla Bilic’in o sözleri tüm dengeleri değiştirdi.

Youtube kanalı açan ve makyaj videoları çekerek adını tüm Türkiye’ye duyuran Danla Bilic, bir anda yükselmiş ve oldukça başarılı işlere imza atmıştı. Bununla beraber Emir Elidemir’le adı sık sık anılan Danla Bilic’in o sözleri yeniden doğacak bir aşkı resmen ifşaladı. Binlerce kişi ikilinin sevgili olduğunu dile getirerek, tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

12 Şub 2021 - 16:45 Ankara- Magazin

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