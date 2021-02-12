Sokağa Çıkma Yasağında Acile Gidilir Mi? Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Hastaneye Gidilir Mi? Nasıl Gidilir?

2019 yılının sonundan bu yana tüm dünya üzerinde etkili olan Covid-19 salgını nedeni ile Türkiye’de alınan önlemler uygulanmaya devam ediyor. Türkiye’de salgın sürecinin başından bu yana uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra ilk olarak mart ayında ardından da salgında ikinci dalganın etkili olması ile aralık ayında yeni tedbir kararları alınmıştı. Bu tedbir kararlarından biri olan sokağa çıkma yasakları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasakları esnasında hastanelere gidip gidemeyeceğini araştırıyor.

Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olmaya başlaması ile beraber salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Alınan bu kararların en başında ise sokağa çıkma yasaklar geliyor. Hafta içi günlerde kısmı olarak hafta sonları ise tümgün uygulanan sokağa çıkma yasakları esnasına hastanelere gidilip gidilmediği ise merak ediliyor. Türkiye’nin tüm illerinde yasak saatlerinde hastanelerin hizmet verip vermediği araştırılıyor. Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan ve hafta sonları ise tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasakları esnasında hastaneye gitmek için ise belli şartların sağlanması gerekiyor.