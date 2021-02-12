Survivorda Diskalifiye Şoku! Survivor'da Acil Konsey Toplantısı Yapılabilir! O İsmin Bacağındaki Sakatlık Sonu Olabilir!
Tv8 kanalının reyting rekortmeni Survivor 2021 sezonunda Ünlüler ve Gönüller takımı arasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’ın yayınlanan son bölümünün ardından kamera arkasında yaşanan bir durum hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. O yarışmacı bacağından bir sakatlık yaşadığını ve son zamanlarda çok ağrı hissetmeye başladığını dile getirdi. Diskalifiye mi edilecek?
İzleyicinin heyecanlanmasına neden olan Survivor, son zamanlarda tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Binlerce kişi programda meydana gelen sakatlanmaların arttığını ve önceki sezonlar yarışmacıların bu sezonki kadar diskalifiye edilmediğini dile getirdi. Yarışmadan ayrılan isimlerin ardı arkası kesilmezken bu yola yeni bir yarışmacı daha baş koydu. Bacağındaki sakatlığından bahsedince dengeler değişti.
Survivor 2021 sezonunda heyecan doruklarda. Daha şimdiden programın izleyici kitlesi kimin şampiyon olacağını düşünerek tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Fakat programda meydana gelen sakatlanmalar tüm dengeleri değiştiriyor. Survivor 2021 sezonunda bir yarışmacının önceden sakatlandığı ve bu rahatsızlığının yavaş yavaş boy gösterdiği ortaya çıktı. Binlerce kişi o yarışmacının neyi olduğunu merak etti.
12 Şub 2021 - 16:53 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.