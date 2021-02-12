Survivorda Diskalifiye Şoku! Survivor'da Acil Konsey Toplantısı Yapılabilir! O İsmin Bacağındaki Sakatlık Sonu Olabilir!

İzleyicinin heyecanlanmasına neden olan Survivor, son zamanlarda tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Binlerce kişi programda meydana gelen sakatlanmaların arttığını ve önceki sezonlar yarışmacıların bu sezonki kadar diskalifiye edilmediğini dile getirdi. Yarışmadan ayrılan isimlerin ardı arkası kesilmezken bu yola yeni bir yarışmacı daha baş koydu. Bacağındaki sakatlığından bahsedince dengeler değişti.

Survivor 2021 sezonunda heyecan doruklarda. Daha şimdiden programın izleyici kitlesi kimin şampiyon olacağını düşünerek tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Fakat programda meydana gelen sakatlanmalar tüm dengeleri değiştiriyor. Survivor 2021 sezonunda bir yarışmacının önceden sakatlandığı ve bu rahatsızlığının yavaş yavaş boy gösterdiği ortaya çıktı. Binlerce kişi o yarışmacının neyi olduğunu merak etti.