Müge Anlı'da Rezalet Üzerine Rezalet! Karısına ve Öz Çocuklarına Yaptıkları Şok Etti! Müge Anlı Bile Kadına...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayların üzerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde programa konuk olan Davut Bey, eşi Sevgi Hanım’ın kendisinden 14 yaş küçük şoför Muammere kaçtığını dile getirmişti. Müge Anlı’nın yeni bölümünde Muammer ve eşi Semiha karşı karşıya geldi. Adamın karısına ve çocuklarına yaptıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı’nın yeni bölümünde Davut, Sevgi, Semiha ve Muammer çemberinde yaşanan olayların perde arkası bir bir aralanmaya başladı. Programa katılan ve Davut Bey’in eşi Sevgi Hanımı kaçıran Muammer, Davut’un Sevgi’yi dövdüğünü söyleyerek bu yüzden böyle bir kaçış planladıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra Sevgi’nin çok mert bir kadın olduğunu söyleyen Muammer Bey, Sevgi için her şeye razı olduğunu söyledi.
15 yıllık eşi Semiha Hanım’ı 4 torun sahibi olan Sevgi Hanım için terk eden Muammer Bey, Müge Anlı’nın yeni bölümünde son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 aydır kayıp olan ve aşklarını gizleyen Muammer canlı yayına katıldı. Muammer’in eşi Semiha Hanım ise kendisinden boşanmak istediğini ve çocuklarını ona bırakmayacağını söyledi.
12 Şub 2021 - 17:01 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.