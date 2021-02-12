Müge Anlı'da Rezalet Üzerine Rezalet! Karısına ve Öz Çocuklarına Yaptıkları Şok Etti! Müge Anlı Bile Kadına...

Müge Anlı’nın yeni bölümünde Davut, Sevgi, Semiha ve Muammer çemberinde yaşanan olayların perde arkası bir bir aralanmaya başladı. Programa katılan ve Davut Bey’in eşi Sevgi Hanımı kaçıran Muammer, Davut’un Sevgi’yi dövdüğünü söyleyerek bu yüzden böyle bir kaçış planladıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra Sevgi’nin çok mert bir kadın olduğunu söyleyen Muammer Bey, Sevgi için her şeye razı olduğunu söyledi.

15 yıllık eşi Semiha Hanım’ı 4 torun sahibi olan Sevgi Hanım için terk eden Muammer Bey, Müge Anlı’nın yeni bölümünde son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 aydır kayıp olan ve aşklarını gizleyen Muammer canlı yayına katıldı. Muammer’in eşi Semiha Hanım ise kendisinden boşanmak istediğini ve çocuklarını ona bırakmayacağını söyledi.