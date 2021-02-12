Survivor'ın Güzeli Öyle Bir Dönüş Yaptı ki, Milyonlar Şok Oldu! Sadece Bunu Yapmak İçin...
Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, programdaki başarısı ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla beraber uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü futbolcunun paylaşımları dikkatlerden kaçmazken Aycan Yanaç geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de kameralara yakalandı. Survivor Aycan’ın İstanbul’da oluş sebebi ise merak konusu oldu. Meğer sadece…
Son zamanlarda takipçileri tarafından yakından takip edilen Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor’da forma giymeye devam ediyor. Ünlü futbolcunun İstanbul’da oluşu ise akıllarda soru işaretine neden oldu. Ünlü futbolcunun İstanbul’a geliş nedeni merak konusu olurken yapmak istediği şeyi öğrenenler büyük bir şok yaşadı. Aycan Yanaç geliş sebebinin ardından gündemde büyük bir yankı uyandırdı.
Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, kameralara yakalanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü futbolcunun Gaziantep ALG Spor’da forma giydiğini bilen kişiler, Survivor Aycan’ın İstanbul’da ne yaptığını merak etti. İstanbul’a gelmesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, geliş sebebini açıkladı. Sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi.
12 Şub 2021 - 17:16 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.