Survivor'ın Güzeli Öyle Bir Dönüş Yaptı ki, Milyonlar Şok Oldu! Sadece Bunu Yapmak İçin...

Son zamanlarda takipçileri tarafından yakından takip edilen Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor’da forma giymeye devam ediyor. Ünlü futbolcunun İstanbul’da oluşu ise akıllarda soru işaretine neden oldu. Ünlü futbolcunun İstanbul’a geliş nedeni merak konusu olurken yapmak istediği şeyi öğrenenler büyük bir şok yaşadı. Aycan Yanaç geliş sebebinin ardından gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, kameralara yakalanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü futbolcunun Gaziantep ALG Spor’da forma giydiğini bilen kişiler, Survivor Aycan’ın İstanbul’da ne yaptığını merak etti. İstanbul’a gelmesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, geliş sebebini açıkladı. Sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi.