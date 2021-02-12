Didem Arslan Yılmaz Çileden Çıktı! Binlerce Adamı Dolandırdı! Sahte Gelin Stüdyoyu Darmaduman Etti!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme gelen sahte gelin meselesi, tüm Türkiye’nin konuştuğu bir konu haline gelmişti. Bu gelinler bugüne kadar binlerce insanı dolandırmış ve paralarını alarak ortadan kaybolmuşlardı. Didem Arslan Yılmaz ise olaya müdahale ederek bu gelinleri ifşalamaya başladı. Ortaya çıkan gerçekler ise akıllara adeta durgunluk verdi.

Uzun süredir gündemde olan ve Didem Arslan Yılmaz tarafından çözülmeye çalışan sahte gelin meselesinde sahte gelin Özlem hakkında telefonlardan ihbar gelmeye devam etti. Programa Afyon’dan bağlanan bir aile ise sahte gelin Özlem tarafından dolandırıldıklarını ve Özlem’in kendilerinden 20.000 TL para aldıklarını iddia etti. Mağdur ailenin söylediklerinin ardından sahte gelin Özlem’in o hareketi herkesi çılgına çevirdi.