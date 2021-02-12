Didem Arslan Yılmaz Çileden Çıktı! Binlerce Adamı Dolandırdı! Sahte Gelin Stüdyoyu Darmaduman Etti!
Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında birçok olaya açıklık getirilmeye devam ediyor. Programda uzun süredir gündemde olan sahte gelinler hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. O gelinin stüdyoyu terk ettiği anlar ise akıllara durgunluk verdi. Binlerce adamı dolandıran gelinler, gündemde yankı uyandırırken Didem Arslan Yılmaz o hareketin ardından resmen çileden çıktı.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme gelen sahte gelin meselesi, tüm Türkiye’nin konuştuğu bir konu haline gelmişti. Bu gelinler bugüne kadar binlerce insanı dolandırmış ve paralarını alarak ortadan kaybolmuşlardı. Didem Arslan Yılmaz ise olaya müdahale ederek bu gelinleri ifşalamaya başladı. Ortaya çıkan gerçekler ise akıllara adeta durgunluk verdi.
Uzun süredir gündemde olan ve Didem Arslan Yılmaz tarafından çözülmeye çalışan sahte gelin meselesinde sahte gelin Özlem hakkında telefonlardan ihbar gelmeye devam etti. Programa Afyon’dan bağlanan bir aile ise sahte gelin Özlem tarafından dolandırıldıklarını ve Özlem’in kendilerinden 20.000 TL para aldıklarını iddia etti. Mağdur ailenin söylediklerinin ardından sahte gelin Özlem’in o hareketi herkesi çılgına çevirdi.
12 Şub 2021 - 17:43 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.