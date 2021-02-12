İbo Show'da Büyük Bomba Patladı! Televizyonunuz Bile Cumartesi Gününü İple Çekecek! O İsimler…

9 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşan İbo Show programı İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar herkesi şaşkına çevirirken 13 Şubat 2021 Cuma günü 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show’un bu haftaki konukları, seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı. Binlerce kişi programın bir an evvel başlamasını temenni etti.

Bugüne kadar yayınladığı her bölümüyle gündemde yer edinmeyi başaran İbo Show’un 13. bölümü yarın akşam Star TV’de seyircisiyle buluşacak. Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından bu haftaki konukları gören seyirci, o isimlerle beraber eski günlerine gideceklerini dile getirdi. İbo Show daha şimdiden fragmanıyla geceye damga vurdu.