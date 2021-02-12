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- 12 Şub 2021 - 18:38 G: 12 Şub 2021 - 18:55

İbo Show'da Büyük Bomba Patladı! Televizyonunuz Bile Cumartesi Gününü İple Çekecek! O İsimler…

Star TV’de yayımlanan ve her cumartesi ekranlarda izlenme rekorları kıran İbo Show, yayın hayatına hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda olan ve yeniden seyircisiyle buluşan İbo Show’a gelecek olan o isimler daha şimdiden tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Binlerce kişi İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show’un başlaması için geri sayım yapmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

9 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşan İbo Show programı İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar herkesi şaşkına çevirirken 13 Şubat 2021 Cuma günü 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show’un bu haftaki konukları, seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı. Binlerce kişi programın bir an evvel başlamasını temenni etti.

Bugüne kadar yayınladığı her bölümüyle gündemde yer edinmeyi başaran İbo Show’un 13. bölümü yarın akşam Star TV’de seyircisiyle buluşacak. Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından bu haftaki konukları gören seyirci, o isimlerle beraber eski günlerine gideceklerini dile getirdi. İbo Show daha şimdiden fragmanıyla geceye damga vurdu.

12 Şub 2021 - 18:38 Ankara- Magazin

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