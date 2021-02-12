İbo Show'da Büyük Bomba Patladı! Televizyonunuz Bile Cumartesi Gününü İple Çekecek! O İsimler…
Star TV’de yayımlanan ve her cumartesi ekranlarda izlenme rekorları kıran İbo Show, yayın hayatına hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda olan ve yeniden seyircisiyle buluşan İbo Show’a gelecek olan o isimler daha şimdiden tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Binlerce kişi İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show’un başlaması için geri sayım yapmaya başladı.
9 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşan İbo Show programı İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar herkesi şaşkına çevirirken 13 Şubat 2021 Cuma günü 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show’un bu haftaki konukları, seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı. Binlerce kişi programın bir an evvel başlamasını temenni etti.
Bugüne kadar yayınladığı her bölümüyle gündemde yer edinmeyi başaran İbo Show’un 13. bölümü yarın akşam Star TV’de seyircisiyle buluşacak. Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından bu haftaki konukları gören seyirci, o isimlerle beraber eski günlerine gideceklerini dile getirdi. İbo Show daha şimdiden fragmanıyla geceye damga vurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.