Mehmet Ali Erbil'in Kızı Bombayı Patlattı! Paylaşımları Devrim Yapacak Cinsten... Sosyal Medya Yıkıldı!

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla beraber gündemde etki bırakmaya devam ediyor. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda yine dekolteli bir elbise paylaşımı yapmış ve babası Mehmet Ali Erbil, o dekolteyi sansürlemişti. Hatta bu durum sosyal medyada uzun süre konuşulmuş ve tüm dikkatler Yasmin Erbil’e çevrilmişti. Ünlü isim mini elbisesiyle yeni bir paylaşım yaptı.

Son derece cesur paylaşımlar yapan ve sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programının konuğu oldu. Programa katıldığında mini ve dekolteli elbisesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmeyen güzel isim, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Yasmin Erbil’in o paylaşımına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum geldi.