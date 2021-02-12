Mehmet Ali Erbil'in Kızı Bombayı Patlattı! Paylaşımları Devrim Yapacak Cinsten... Sosyal Medya Yıkıldı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programının konuğu oldu. Ünlü ismin giyindiği mini elbisesi ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Yasmin Erbil o elbisesiyle fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla beraber gündemde etki bırakmaya devam ediyor. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda yine dekolteli bir elbise paylaşımı yapmış ve babası Mehmet Ali Erbil, o dekolteyi sansürlemişti. Hatta bu durum sosyal medyada uzun süre konuşulmuş ve tüm dikkatler Yasmin Erbil’e çevrilmişti. Ünlü isim mini elbisesiyle yeni bir paylaşım yaptı.
Son derece cesur paylaşımlar yapan ve sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programının konuğu oldu. Programa katıldığında mini ve dekolteli elbisesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmeyen güzel isim, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Yasmin Erbil’in o paylaşımına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.