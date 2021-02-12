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- 12 Şub 2021 - 19:41 G: 12 Şub 2021 - 19:55

İbo Show’da Oryantal Didem’e Göz Ucuyla Bile Bakmayan Bülent Serttaş’tan Bomba Görseller! 4 Yıl Önce Bakın Neler Yapmış! Twitter Bunu Konuşuyor…

Cumartesi akşamlarının en sevilen programları arasında yerini alan İbo Show’da yaşanan krizler gündemden düşmüyor. 9 yıl aradan sonra çekimlere tekrardan başlayan İbrahim Tatlıses her hafta konuk olarak çağırdığı isimlerle gündemde yerini alıyor. Programında çok özel açıklamalar yapan konuklar ise seyircilerin yüzlerinin gülmesine neden oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşan eğlence programı İbo Show, günlerdir sosyal medya kullanıcılarının ve magazin sayfalarının gündeminden bir dakika bile olsun düşmüyor. Cumartesi akşamları yayınlanan programaysa her hafta birbirinden farklı konuk isimler katılıyor. Şarkıların ve türkülerin dinlendiği program başarılı bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor.

Son programda yaşanan olaylar ise gündemin dilinden düşmüyor. Özellikle Oryantal Didem’in konuk olarak katıldığı bölümde yaşananlar sosyal medyada viral olmuştu. Perde arkasında yaşananlarsa İbo Show seyircisine büyük bir şok yaşatmıştı. Göz ucuyla bile Oryantal Didem’in dansına bakmayan sürekli başka yerlere odaklanan Bülent Serttaş’ın 4 yıl önceki hali gündeme bomba gibi düştü…

12 Şub 2021 - 19:41 Ankara- Magazin

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