İbo Show’da Oryantal Didem’e Göz Ucuyla Bile Bakmayan Bülent Serttaş’tan Bomba Görseller! 4 Yıl Önce Bakın Neler Yapmış! Twitter Bunu Konuşuyor…

Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşan eğlence programı İbo Show, günlerdir sosyal medya kullanıcılarının ve magazin sayfalarının gündeminden bir dakika bile olsun düşmüyor. Cumartesi akşamları yayınlanan programaysa her hafta birbirinden farklı konuk isimler katılıyor. Şarkıların ve türkülerin dinlendiği program başarılı bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor.

Son programda yaşanan olaylar ise gündemin dilinden düşmüyor. Özellikle Oryantal Didem’in konuk olarak katıldığı bölümde yaşananlar sosyal medyada viral olmuştu. Perde arkasında yaşananlarsa İbo Show seyircisine büyük bir şok yaşatmıştı. Göz ucuyla bile Oryantal Didem’in dansına bakmayan sürekli başka yerlere odaklanan Bülent Serttaş’ın 4 yıl önceki hali gündeme bomba gibi düştü…