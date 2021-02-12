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- 12 Şub 2021 - 20:45 G: 12 Şub 2021 - 21:00

Kerem Bürsin Hande Erçel'e Sevgililer Günü Hediyesini Resmen Gönderdi! Milyonlarca Etkileşim Sadece Saniyeler İçerisinde Alındı!

Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir gündemi meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Çiftin her paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken Hande Erçel, Instagram hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Kerem Bürsin’in Hande Erçel için aldığı sevgililer günü hediyesi herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi saniyesinde etkileşim aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sen Çal Kapımı, bünyesinde yer alan oyuncularla beraber ekranlarda izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Hande Erçel’in dizideki partneri Kerem Bürsin’le sık sık paylaşım yapması da dikkatlerden kaçmıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. İkilinin o hali ve Kerem Bürsin’in sevgililer günü hediyesi tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Uzun süredir gündemde yer alan ve her paylaşımlarıyla olay olan Hande Erçel – Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde tartıştıkları gerekçesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Bu durumun ardından Kerem Bürsin açıklama yapmış ve öyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Çiftten yeni paylaşım geldi. Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e aldığı sevgililer günü hediyesi…

12 Şub 2021 - 20:45 Ankara- Magazin

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