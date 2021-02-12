Kerem Bürsin Hande Erçel'e Sevgililer Günü Hediyesini Resmen Gönderdi! Milyonlarca Etkileşim Sadece Saniyeler İçerisinde Alındı!
Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir gündemi meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Çiftin her paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken Hande Erçel, Instagram hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Kerem Bürsin’in Hande Erçel için aldığı sevgililer günü hediyesi herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi saniyesinde etkileşim aldı.
Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sen Çal Kapımı, bünyesinde yer alan oyuncularla beraber ekranlarda izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Hande Erçel’in dizideki partneri Kerem Bürsin’le sık sık paylaşım yapması da dikkatlerden kaçmıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. İkilinin o hali ve Kerem Bürsin’in sevgililer günü hediyesi tüm dikkatleri üzerlerine çekti.
Uzun süredir gündemde yer alan ve her paylaşımlarıyla olay olan Hande Erçel – Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde tartıştıkları gerekçesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Bu durumun ardından Kerem Bürsin açıklama yapmış ve öyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Çiftten yeni paylaşım geldi. Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e aldığı sevgililer günü hediyesi…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.