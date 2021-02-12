Masumlar Apartmanı Dizisinin Yıldızından Şok Açıklama! Gelen Linçlere Açıklaması Twitter'ın Gündemi Oldu!

Ekranların en çok izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde boy gösteren Merve Dizdar, Gülben karakterine hayat vermesinin ardından gündemde başarısından söz ettiren sayılı isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz gün Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Merve Dizdar, özel ve iş hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. O açıklama sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Mucize Doktor dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Dizdar, başarısının ardından ekranların sevilen yüzü olmuştu. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ise tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu ve hem hayatı hem de sosyal medya üzerinden yediği linçler hakkında açıklamalarda bulundu.