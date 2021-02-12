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- 12 Şub 2021 - 21:18 G: 12 Şub 2021 - 21:26

Masumlar Apartmanı Dizisinin Yıldızından Şok Açıklama! Gelen Linçlere Açıklaması Twitter'ın Gündemi Oldu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem meslek hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu bunların yanı sıra gelen linçlere de bir bir cevap verdi. Açıklaması ise Twitter’da gündem oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en çok izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde boy gösteren Merve Dizdar, Gülben karakterine hayat vermesinin ardından gündemde başarısından söz ettiren sayılı isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz gün Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Merve Dizdar, özel ve iş hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. O açıklama sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Mucize Doktor dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Dizdar, başarısının ardından ekranların sevilen yüzü olmuştu. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ise tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu ve hem hayatı hem de sosyal medya üzerinden yediği linçler hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Şub 2021 - 21:18 Ankara- Magazin

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