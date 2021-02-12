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- 12 Şub 2021 - 21:29 G: 12 Şub 2021 - 21:47

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Alkol Polemiği Bitmiyor! Bir Kısım Bayıldı Bir Kısım... "Ailecek İzlenecek Dizi Mi Bu?”

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınladığı son bölümle beraber sosyal medyada büyük bir polemiğin oluşmasına neden oldu. Dizinin 31. bölümündeki o sahne binlerce kişinin hoşuna giderken çoğu kişinin de tepki vermesine neden oldu. Son zamanlarda Zeynep karakterine tepkili olanların çoğu bu sahnelerin ardından yumuşasa da çoğu daha çok tepki gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Sultan ve Emine’yle beraber dışarı çıkan Zeynep’in o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Alkol alan ve sonrasında sarhoş olan Zeynep’in caddede dengesiz yürüyüşü geceye adeta damga vurdu. Binlerce kişi o sahnelerde Zeynep’in çok içten ve samimi olduğunu dile getirirken çoğu bu sahnelere tepki gösterdi.

Demet Özdemir’in hayat verdiği Zeynep karakterinin yeni bölümde sarhoş olduğu ve caddede son derece hareketli anlar yaşadığı sahneler, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. O sahnelerin ardından sosyal medya kullanıcıları Zeynep’in, “Sezen Aksu çok haklı. Uyan Kadıköy, Sezen Aksu çok haklı!” sözleri karşısında mest olduklarını dile getirdi. Fakat bazıları ise bu sahnelerin çok yanlış olduğunu ifade etti.

12 Şub 2021 - 21:29 Ankara- Dizi Haberleri

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