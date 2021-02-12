Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Her Şey Bitti! Kerem Bürsin Resmen O Paylaşımla Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?

Dizide Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin ve Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Hatta çoğu magazinci ikilinin birlikte olup olmadıklarına dair sorular sorarak, binlerce kişinin merak ettiği o konuya açıklık getirmeye çalışıyor. Son zamanların en popüler çiftleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında yeni bir gelişme yaşandı. Kerem Bürsin’in paylaştığı o gönderi tüm dengeleri değiştirdi.

Aşk iddialarına karşı sürekli yakın arkadaş olduklarını belirten Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ekranlardaki uyumuyla beraber dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Hatta ikilinin sevgili oldukları o kadar sık konuşuluyor ki yaptıkları her paylaşımın ardında bir şey aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kavga ettikleri iddia edilmiş ve tüm dikkatler onlara çevrilmişti. Kerem Bürsin ise öyle bir şey olmadığını dile getirmişti. Şimdi ise yeni bir paylaşım geldi…