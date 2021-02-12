Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Her Şey Bitti! Kerem Bürsin Resmen O Paylaşımla Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen dizinin başrollerine Kerem Bürsin ve Hande Erçel hayat veriyor. Dizide partner olan çift seyirci tarafından birbirlerine son derece yakıştırılıyor ve haklarında çıkan aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fakat Kerem Bürsin’in son paylaşımı ikili arasındaki her şeyi resmen bitirdi…
Dizide Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin ve Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Hatta çoğu magazinci ikilinin birlikte olup olmadıklarına dair sorular sorarak, binlerce kişinin merak ettiği o konuya açıklık getirmeye çalışıyor. Son zamanların en popüler çiftleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında yeni bir gelişme yaşandı. Kerem Bürsin’in paylaştığı o gönderi tüm dengeleri değiştirdi.
Aşk iddialarına karşı sürekli yakın arkadaş olduklarını belirten Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ekranlardaki uyumuyla beraber dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Hatta ikilinin sevgili oldukları o kadar sık konuşuluyor ki yaptıkları her paylaşımın ardında bir şey aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kavga ettikleri iddia edilmiş ve tüm dikkatler onlara çevrilmişti. Kerem Bürsin ise öyle bir şey olmadığını dile getirmişti. Şimdi ise yeni bir paylaşım geldi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.