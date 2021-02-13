Seren Serengil Herkesi Linçledi ama O İsme Neredeyse Aşkını İtiraf Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Aşk Alevlenmeye Başladı…
Söylemezsem Olmaz programının yayınlanan yeni bölümünde son derece çarpıcı konulara yer verildi. Bugüne kadar birçok açıklama yapan ve açıklamalarında ünlü isimlerin çoğunu eleştiren Seren Serengil, bu sefer farklı bir perspektiften bakarak o isme neredeyse aşkını itiraf etti. Sevgililer günü için yapılan o paylaşım tüm dengeleri değiştirdi. O aşk ise alevlenmeye başladı.
Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunuculuğunda olan Söylemezsem Olmaz programında öyle bir detay verildi ki milyonlar büyük bir hayranlıkla izledi. Bircan Bali programa başladığı sıra çok özel bir isimden sevgililer günü için özel bir paylaşım geldiğini belirtti. Ekranlara gelen o paylaşım dengeleri değiştirirken Seren Serengil, o isme övgü dolu sözler söyledi.
Söylemezsem Olmaz programında gündeme gelen ve ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Oktay Kaynarca, sevgililer günü için okuduğu anlamlı şiirle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi çok başarılı bir çalışma olduğunu belirtirken Seren Serengil’in açıklaması dengeleri değiştirdi. Bugüne kadar birçok ünlüyü eleştiren ünlü sunucu Oktay Kaynarca’ya övgü dolu sözler söyledi. Bunun yanı sıra canlı yayında resmen aşk alevlenmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.