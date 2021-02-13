Kırmızı Oda Dizisinden Para Konusu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Masadaki Herkes O İsmin Yerine Utandı! “Paranın Kölesi, Eşinin Düşmanı!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinin 24. Bölümü gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek izlene dizinin son bölümü televizyon dünyasında adeta çığır aştı. Konu paraya gelinde değişen olaylar konu olarak alınınca milyonlarca seyirci o karaktere öfke kustu. Binlerce etkileşim alan dizi tokat etkisi yarattı.
Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye neredeyse her hafta farklı bir isim konuk olarak katılıyor ve yaşanmış hikayeleri tekrardan boyut kazandırarak hayata geçiriyorlar. Sevilerek izlenen dizinin reytingleri de hep ilk sırada yerini alıyor. Boncuk karakterinin diziden ayrılışının hemen arkasından diziye Pınar Deniz karakterinin hayat verdiği Nazlı karakteri dahil olmuştu.
Takıntılı bir aşka sahip olan Nazlı karakteri her ne kadar izleyenlerin sinirlerini zıplatsa da bu bölümde çarklar resmen tersine döndü. Artık kimse Nazlı’ya değil, Recai’ye tepki gösterdi. Büyük bir aşkla başlayan hikayeleri Recai’nin parayı bulmasıyla değişiyor. Her ne kadar Nazlı karakteri Recai karakterine bağımlı olarak kalsa da Recai için durumlar aynı değil…
13 Şub 2021 - 13:01 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.