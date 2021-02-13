Kırmızı Oda Dizisinden Para Konusu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Masadaki Herkes O İsmin Yerine Utandı! “Paranın Kölesi, Eşinin Düşmanı!”

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye neredeyse her hafta farklı bir isim konuk olarak katılıyor ve yaşanmış hikayeleri tekrardan boyut kazandırarak hayata geçiriyorlar. Sevilerek izlenen dizinin reytingleri de hep ilk sırada yerini alıyor. Boncuk karakterinin diziden ayrılışının hemen arkasından diziye Pınar Deniz karakterinin hayat verdiği Nazlı karakteri dahil olmuştu.

Takıntılı bir aşka sahip olan Nazlı karakteri her ne kadar izleyenlerin sinirlerini zıplatsa da bu bölümde çarklar resmen tersine döndü. Artık kimse Nazlı’ya değil, Recai’ye tepki gösterdi. Büyük bir aşkla başlayan hikayeleri Recai’nin parayı bulmasıyla değişiyor. Her ne kadar Nazlı karakteri Recai karakterine bağımlı olarak kalsa da Recai için durumlar aynı değil…