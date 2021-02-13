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- 13 Şub 2021 - 16:21 G: 13 Şub 2021 - 16:56

Arka Sokaklar Dizisinde Depremler Ardı Arkası Kesilmeden Geldi! Ali 15 Yıl Sonra Diziden Ayrılıyor! Artık Olmayacak!

Kanal D’nin 15 yıldır yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, yayın hayatına seri bir şekilde devam ederek hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Merve Oflaz sergiledikleri başarısıyla beraber ekranlarda yankı uyandırıyor. Arka Sokaklar’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali’nin gideceği kesinleşti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dün akşam yayınlanan yeni bölümünün ardından 19 Şubat Cuma akşamının fragmanını yayınlayan Arka Sokaklar dizisi şimdiden ilgi görmeye başladı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yaşanacak olaylar merak konusu olurken Ali ve Pınar’ın zor anları herkesi şaşkına çevirdi. Başına aldığı belanın ardından Ali’nin akıbeti merak konusu olurken seyirci veda vaktinin yakın olduğunu ifade etti.

15 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinin 578. bölümünde yaşanacak olaylar merak edilirken dizinin fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragmanda Rıza Baba ve ekibi Muzaffer’in kötü yanını görerek büyük bir şok yaşadı. Bunun ardından kumar oynatıldığını öğrendiği bir mekana baskın düzenleyen ekip, mekanda son derece şaşırtıcı bir isimle karşı karşıya geldi. Kim mi? Terör Şube Müdürü Muzaffer…

13 Şub 2021 - 16:21 Ankara- Dizi Haberleri

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