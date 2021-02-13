Ramo Dizisinin Final Sahnesiyle Akılları Başlardan Aldı! Büyük Tehlike Kapıyı Çaldı! Neler Olacak Neler…
BKM imzalı Ramo dizisi dün yayınlanan final sahneleriyle yürekleri ağızlara getirdi. Sansasyonel bir biçimde ele aldığı aşkı seyircilere sunan dizide aksiyon ve gerilim bir an olsun azalmıyor. Çağıcı olayların yaşadığı sevilen dizide Ramo’nun biricik sevgilisi nikah gününde vurularak hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneye kaldırılan Sibel’in odasına canlı bomba yerleştirilmiş ve odadan Sibel’in çıkışı sağlanmıştı. Milyonlarca izleyiciye odadan çıkışı gösterilmediği için seyirciler Esra Bilgiç’in hayat verdiği Sibel’in diziden ayrıldığını düşünmüştü. Fakat yeni bölüm dizinin tam tersine oldu. Bunun yanında diziye ceda edeceği düşünülen Esra Bilgiç diziden ayrılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını kısa bir süre önce dile getirmişti.
Sevilen dizinin her bölümünde yaşanan olaylar seyirciyi ekranlara kilitliyor. Yayınlanan son bölümdeyse Şerif, Sibel’in ölümü için Ramo’ya ölüm emrinin patronlar tarafından verildiğini dile getirmişti. Bunun aynında Ramo’yu eski bir arabanın direksiyonuna bağlamıştı fakat Şerif’in beklediği olmadı ve Ramo düşmekte olan arabadan son anda kurtuldu.
13 Şub 2021 - 16:48 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.