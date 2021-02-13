Ramo Dizisinin Final Sahnesiyle Akılları Başlardan Aldı! Büyük Tehlike Kapıyı Çaldı! Neler Olacak Neler…

Hastaneye kaldırılan Sibel’in odasına canlı bomba yerleştirilmiş ve odadan Sibel’in çıkışı sağlanmıştı. Milyonlarca izleyiciye odadan çıkışı gösterilmediği için seyirciler Esra Bilgiç’in hayat verdiği Sibel’in diziden ayrıldığını düşünmüştü. Fakat yeni bölüm dizinin tam tersine oldu. Bunun yanında diziye ceda edeceği düşünülen Esra Bilgiç diziden ayrılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını kısa bir süre önce dile getirmişti.

Sevilen dizinin her bölümünde yaşanan olaylar seyirciyi ekranlara kilitliyor. Yayınlanan son bölümdeyse Şerif, Sibel’in ölümü için Ramo’ya ölüm emrinin patronlar tarafından verildiğini dile getirmişti. Bunun aynında Ramo’yu eski bir arabanın direksiyonuna bağlamıştı fakat Şerif’in beklediği olmadı ve Ramo düşmekte olan arabadan son anda kurtuldu.