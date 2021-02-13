Erkekler Kızın Elini Niye Tutmak İster? Erkek Kızın Elini Tutunca Ne Hisseder, Beden Dili Nedir?
Erkekler, kadınlara göre vücut dilini kullanmayı tercih edebiliyor. Peki, erkekler kızın elini niye tutmak ister, ne anlama gelir? İşte detaylar...
Erkekler ilişkilerde ilgilerini ya da sevgilerini göstermek için sözlerden ziyade vücut dilini kullanmayı tercih eder. Sözcüklerle sevgilerini gösterme konusunda çok yetenekli olmayan erkekler vücut dilleri ile ise birçok farklı hislerini ifade ederler. Erkeklerin sevgisini göstermesini en belirgin yollarından birisi ise el ele tutuşmaktır. Erkeğin partnerinin elini tutması onu sevdiğini ve benimsediğini gösterir.
El ele tutuşmak sadece erkek için değil ilişkinin her iki tarafı için de güzel bir histir. İlişkilerde el ele tutuşma anında tarafların oksitoksin salgıladığı bilinir. Aşk hormonu olarak da bilinen oksitoksin iki tarafında beraber mutlu olduğunu gösterir ve ilişkiyi güçlendirir. Tarafların el ele tutuşmayı sevmesi birbirlerine olan bağlılıklarını göstermekle beraber el ele tutuşma biçiminin birçok farklı anlamı olabilir. Özellikle erkekler için ele ele tutuşmak ilişkideki hislerin gösterilmesi açısından çok önemlidir.
13 Şub 2021 - 17:34 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.