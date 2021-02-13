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- 13 Şub 2021 - 17:07 G: 13 Şub 2021 - 17:41

Esra Erol'da 18 Yıllık Dava! Annesi Çocuğunu Aramak İçin Öyle Bir Şey Yaptı ki Ters Tepti! Çocuğun Teklifi...

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Esra Erol, yayın hayatına seri beri şekilde devam ederek umudu tükenen insanlara umut olmaya devam ediyor. Esra Erol’un dün yayınlanan yeni bölümünde milyonlar gözyaşına boğuldu. Programa katılan Fatma Hanım, oğlu Zafer daha 4 aylıkken onu bırakmak zorunda kaldığını belirterek 18 yıl sonra oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Programa İstanbul’dan katılan Fatma Hanım, Hüseyin B adında bir adamla 2000 yılında bir evlilik yaptığını ve daha sonra şiddete maruz kaldığı için evi terk ettiğini dile getirdi. Hüseyin Bey’den bir çocuğu olan Fatma Hanım, oğlu daha 4 aylıkken şiddet gördüğü için onu bırakmak zorunda kaldığını ve şimdi 18 yaşında olan oğluna kavuşmak istediğini ifade etti. Bununla beraber oğlunun adının Zafer B olduğunu söyledi.

Bebeği daha 4 aylıkken evdeki şiddete dayanamayan ve bir seçim yapmak zorunda kalan Fatma Hanım, evladını babasına bırakarak ailesinin evine geri döndüğünü söyledi. Kocasından ayrıldıktan sonra oğlu Zafer’e ulaşmak için her yolu denediğini belirten Fatma Hanım, ona kimsenin bir fırsat vermediğini ve bulduğu her izin silindiğini söyledi.

13 Şub 2021 - 17:07 - Dizi Haberleri

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